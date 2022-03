टोयोटा ने लांच कर दिया Glanza कीमत जानकर रह जाएंगे हैरान

टोयोटा कंपनी ने Glanza को लॉन्च कर दिया है। हैचबैक के लिए बुकिंग पहले से ही शुरू हो चुकी थी। अब जल्दी इसकी डिलीवरी शुरू होने की उम्मीद है इसकी कीमत कंपनी ने 6.39 लाख रुपए से लेकर 6.6 ₹900000 की कीमत पर बाजार में उतारा है।

इस कार में कमाल का फीचर्स दिया गया है। Glanza gets an all-new chrome-heavy grille, C-shaped chrome highlights, new alloys and integrated LED DRLs, revised headlamp units इसमें डुअल-टोन ब्लैक बेज इंटीरियर थीम, 9 इंच टचस्क्रीन, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले स्पोर्ट, 360-डिग्री कैमरा, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वॉयस असिस्टेंट, ऑटोमैटिक एसी, हेड-अप डिस्प्ले, रियर एसी वेंट दिए गए है ।

इस कार को ग्राहकों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है। इसका शानदार फीचर्स लोगों को अपनी तरफ लुभाने में काफी सक्षम दिख रही है।