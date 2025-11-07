जान्हवी कपूर ने की सगाई? क्या सच में कपूर परिवार का दामाद बनेगे Shikhar Pahariya

बॉलीवुड की मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस जान्हवी कपूर एक बार फिर से सुर्खियों में है। अपनी फिल्मों को लेकर सुर्खियां बटोरने वाली जानवी कपूर इस बार अपनी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही कुछ तस्वीरों को लेकर चर्चा में है। इन तस्वीरों के वायरल होने के बाद इंटरनेट पर ये खबर आ रही है कि जान्हवी कपूर ने अपने बॉयफ्रेंड शिखर के साथ सगाई कर ली है।

बता दें अभी कुछ दिन पहले बोनी कपूर की बड़ी बेटी अंशुला कपूर अपने बॉयफ्रेंड रोहन संग सगाई की थी।वहीं अब बोनी कपूर की छोटी शहजादी जान्हवी ने भी सीक्रेट सगाई कर ली है। बताया जा रहा है कि श्रीदेवी की लाडली ने परिवार की मौजूदगी में शिखर संग अपने प्यार का इजहार किया और सगाई क। चलिए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई.दरअसल, सोशल मीडिया पर सामने आई कुछ तस्वीरों को देखने के बाद फैंस दावा कर रहे हैं कि जान्हवी और शिखर जल्द ही सगाई करने वाले हैं. तो वहीं कुछ फैंस ने कयास लगाते हुए कहा कि जान्हवी और शिखर ने सगाई कर ली है।