2 लड़कियों ने ट्रैफिक के बीच स्कूटी पर किया ऐसा काम, कि देखने के वालों के उड़े होश

पणजी। गोवा का पारा क्षेत्र नारियल के पेड़ों की एक श्रृंखला से घिरी अपनी सुरम्य गली के लिए जाना जाता है, जो अक्सर पर्यटकों के लिए कुछ सेल्फी और वीडियो के लिए अपनी यात्रा को रोकने का स्थान बन जाता है। हालाँकि, यह अस्वीकार्य है अगर लोग केवल मनोरंजन और आनंद के लिए खूबसूरत सड़क पर बाइक स्टंट करके, ट्रैफिक के बीच में खड़े होकर अपनी जान जोखिम में डालने की कोशिश करते हैं।

ऐसी ही एक घटना ऑनलाइन सामने आई है और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में, हम दो जोड़ों को गोवा के पारा के प्रसिद्ध कोकोनट ट्री रोड पर सवारी करते हुए देख सकते हैं।

इसमें महिलाओं को दोपहिया वाहनों पर लापरवाही से बैठे हुए दिखाया गया है जबकि पुरुष हैंडलबार पकड़ते हैं और बिना हेलमेट के तेजी से आगे बढ़ते हैं। जबकि बाइक पर पीछे बैठे दोनों सवारों से अपेक्षा की जाती है कि वे वाहन की दिशा की ओर मुंह करके बैठें, लेकिन पीछे बैठी दो महिलाएं असामान्य रूप से सड़क की ओर मुंह करके बैठी थीं।

To every Indian visiting Goa. Please please keep your behaviour in a cow shed before entering the state. Please act civil is all we ask. This is in North Goa and a usual pattern now. pic.twitter.com/RJ5QyfbqiU

— HermanGomes_journo (@Herman_Gomes) March 3, 2024