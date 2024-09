मणिपुर राजभवन पर पथराव में 20 घायल, सुरक्षाकर्मी जान बचाकर भागे, ड्रोन हमलों के विरोध में स्टूडेंट्स का प्रदर्शन

नई दिल्ली। मणिपुर की राजधानी इंफाल में सोमवार को सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स ने राजभवन पर पत्थरबाजी करने की खबरें हैं। इस दौरान सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में सुरक्षाकर्मी भागते दिखे। पुलिस और सुरक्षाबलों ने प्रदर्शनकारियों को बैरिकेड लगाकर रोका। कई राउंड आंसू गैस के गोले और रबर बुलेट दागे। इसमें 20 स्टूडेंट्स घायल हो गए।

VIDEO | Manipur: All Manipur Students Union (AMSU) protesters attacked the convoy of CRPF in Imphal.#ManipurVoilence pic.twitter.com/iFiCVm0FL8

— Press Trust of India (@PTI_News) September 9, 2024