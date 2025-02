मणिपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, फुटबॉल मैच में हथियार दिखाने वाले पांच आरोपी गिरफ्तार

Manipur News: पिछले कई महीनों से हिंसा की चपेट में रहे मणिपुर में गुरुवार को राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। यह फैसला सीएम बिरेन सिंह के पद इस्तीफा देने के आठ दिन बाद लिया गया। इस बीच मणिपुर पुलिस ने कांगपोकपी जिले में पांच को गिरफ्तार किया है। इन लोगों पर फुटबॉल मैच के दौरान कथित तौर पर “परिष्कृत हथियार” दिखाने के आरोप लगे थे।

दरअसल, सोशल मीडिया पर हाल ही में एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ था। इस वीडियो में कुछ खिलाड़ी असॉल्ट राइफल हाथों में लिए फुटबॉल खेलते दिखाई पड़े थे। वीडियो में करीब एक दर्जन लोग फुटबॉल किट में नजर आ रहे हैं लेकिन उनके हाथों में आटोमेटिक असॉल्ट राइफल्स देखकर हर कोई हैरान रह गया। जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है।

अधिकारियों ने शुक्रवार को आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। अधिकारियों ने घटना की सूचना मिलने पर कार्रवाई की। संदिग्धों ने गमनोम्फाई गांव के मैदान में एक शांतिपूर्ण सामुदायिक खेल आयोजन में हथियारों का प्रदर्शन किया था।

This video of a football tournament in Manipur has gone viral on social media. What is deeply disturbing is the open display of sophisticated weapons by the so called footballers. Or is it a football tournament of Kuki Militants?

