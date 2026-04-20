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Mint In Summer :  गर्मी के मौसम में पुदीना प्राकृतिक कूलेन्ट है , सुगंध और स्वाद लाजवाब

गर्मी के मौसम में पुदीने की सुगंध और स्वाद लाजवाब होता है। पुदीना एक प्राकृतिक, सुगंधित शीतलक है जिसमें मेन्थॉल भरपूर मात्रा में होता है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Mint In Summer : गर्मी के मौसम में पुदीने की सुगंध और स्वाद लाजवाब होता है। पुदीना एक प्राकृतिक, सुगंधित शीतलक है जिसमें मेन्थॉल भरपूर मात्रा में होता है। वहीं इसके गुणों की बात करें तो यह शरीर का तापमान कम करता है, पाचन में सहायता करता है और गर्मी से होने वाली बीमारियों से लड़ता है।

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शरबत
मोजितो, नींबू पानी और शरबत जैसे गर्मियों के पेय पदार्थों में यह बहुत लोकप्रिय है। यह ताजगी भरा स्फूर्तिदायक स्वाद प्रदान करता है, साथ ही Metabolism को बढ़ाता है और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है।

पुदीने उपयोग और लाभ
ताजगी भरे पेय पदार्थ:इनका उपयोग मिंट लाइम फिज़, मैंगो मिंट मोजिटोऔर पारंपरिक पुदीना शरबत (गुड़ के साथ) में तुरंत हाइड्रेशन के लिए किया जाता है।

स्वास्थ्य : एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, यह पाचन में सहायता करता है, पेट फूलने को कम करता है और गर्मी से होने वाली थकावट को रोकने में मदद करता है।

व्यंजन संबंधी उपयोग : दही आधारित रायते, चटनी और सलाद में ताज़ा सुगंध और स्वाद जोड़ता है।

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श्वसन संबंधी देखभाल :  पुदीने में मौजूद मेन्थॉल श्वसन मार्ग को आराम पहुंचाने में मदद कर सकता है।

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