Mint In Summer :  गर्मियों में पुदीना हेल्थ को पावर देता है , रखता है ‘कूल-कूल’

हरी पत्तियां और मूड को बेहतर बनाने वाले पुदीना एक प्राकृतिक वरदान है। जहां गर्मियों में वाह्रय वातावरण का तापमान अपने चरम पर होता है वहीं इसकी तासीर बेहद ठंडी होती है और इसमें मौजूद 'मेंथॉल' (Menthol) शरीर के तापमान को नियंत्रित कर आपको 'कूल-कूल' रखता है। आयुर्वेद में पुदीने को बेहद गुणकारी माना जाता है।
Mint In Summer : हरी पत्तियां और मूड को बेहतर बनाने वाले पुदीना एक प्राकृतिक वरदान है। जहां गर्मियों में वाह्रय वातावरण का तापमान अपने चरम पर होता है वहीं इसकी तासीर बेहद ठंडी होती है और इसमें मौजूद ‘मेंथॉल’ (Menthol) शरीर के तापमान को नियंत्रित कर आपको ‘कूल-कूल’ रखता है। आयुर्वेद में पुदीने को बेहद गुणकारी माना जाता है।
आयुर्वेद में पुदीने (Mentha) को एक अत्यंत गुणकारी और दिव्य जड़ी-बूटी माना गया है। यह न केवल भोजन का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि शरीर के त्रिदोषों (वात, पित्त, कफ) को संतुलित करने में भी मदद करता है। यह मुख्य रूप से कफ और वात दोष को शांत करता है। कुछ स्थितियों में यह बढ़े हुए पित्त को भी नियंत्रित करता है।
पुदीना पाचन क्रिया को मजबूत बनाता है। गर्मियों में होने वाली गैस, अपच और पेट फूलने की समस्या में राहत देता है।
इसकी सुगंध और अर्क केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को शांत करते हैं, जिससे मानसिक थकान और चिंता दूर होती है।
एंटी-बैक्टीरियल गुणों के कारण यह मुंह के हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म कर सांसों को ताजगी देता है।