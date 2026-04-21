21 अप्रैल 2026 का राशिफल: इन राशियों की बदलेगी किस्मत तो इन पर होगी हनुमान जी की कृपा

Horoscope for April 21, 2026 : मंगलवार 21 अप्रैल का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत दुर्लभ और सौभाग्यशाली रहने वाला है। आइए, जानते हैं आचार्य रत्नाकर तिवारी से कुंभ, मिथुन से लेकर मीन तक का भविष्यफल…

मेष – आज आत्मविश्वास मजबूत रहेगा। कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं। जल्दबाजी से बचें। आज गुस्सा को कंट्रोल रखें।

वृषभ – आज मन शांत रहेगा, लेकिन ओवरथिंकिंग से बचना जरूरी है। रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। आज का दिन अच्छा बीतेगा।

मिथुन – आज नए संपर्क बनेंगे। काम में प्रगति होगी। यात्रा के योग बन सकते हैं। नेटवर्किंग के कार्य से लाभ मिलेगा।

कर्क – आज भाग्य का साथ मिलेगा। आज परिवार और करियर दोनों में संतुलन अच्छा रहेगा। कोई भी निर्णय भावुकता ना लें।

सिंह – आज मेहनत का फल मिलेगा। प्रोफेशन में उन्नति संभव है। व्यापार में लाभ होगा। आज अहंकार से बचें।

कन्या – आज धैर्य रखें। आज आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें। आज आर्थिक लाभ होगा। लेकिन खर्च भी बढ़ेगा।

तुला – आज रिश्तों में सुधार होगा। नई साझेदारी लाभ दे सकती है। आज पार्टनरशिप के कारोबार में तरक्की का योग है।

वृश्चिक – आज आर्थिक मामलों में सावधानी जरूरी है। जोखिम भरे निवेश से बचें। मित्रों का सहयोग मिलेगा। पैसे के लेनदेन में सावधानी रखें।

धनु – आज करियर में प्रगति के संकेत हैं। नई योजना सफल हो सकती है। धर्म कर्म में मन लगेगा। आज लापरवाही से बचें।

मकर – आज काम का दबाव रहेगा लेकिन परिणाम अच्छे मिलेंगे। नई नौकरी का मौके मिलेंगे। ऑफिस में लोग आपकी प्रशंसा करेंगे।

कुंभ – आज नए विचार आएंगे। काम में सुधार होगा। आर्थिक लाभ होगा। भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा।

मीन – आज का दिन अच्छा हैं। आज आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। आज परिवार में सुख मिलेगा।