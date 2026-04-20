Lakhimpur Kheri News : तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को रौंदा, किशोर की मौके पर मौत

लखीमपुर खीरी। यूपी के लखीमपुर खीरी​ जिले में सोमवार को तेज रफ्तार बस ने एक बाइक सवार किशोर को रौंद दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है मृतक युवक घर से दूध लेने के लिए निकला था। घटना के बाद से बस चालक बस छोड़कर मौके से फरार हो गया। घटना जिले के फूलबेहड़ थाना क्षेत्र के दाउदपुर की है जहां पलिया से लखीमपुर जा रही खैरा ट्रांसपोर्ट की यात्री बस और बाइक की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई।

Video-यूपी के लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार बस ने एक बाइक सवार किशोर को रौंद दिया जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान 15 वर्षीय विशाल पुत्र दीपक निवासी जहानपुर के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक विशाल घर से दूध लेने के लिये निकला था। pic.twitter.com/qX6FZHxFGH — santosh singh (@SantoshGaharwar) April 20, 2026

मृतक की पहचान 15 वर्षीय विशाल पुत्र दीपक निवासी जहानपुर के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक विशाल घर से दूध लेने के लिये निकला था। दूध लेकर वापस आते वक्त तेज रफ्तार बस ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी जिससे विशाल की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगाकर धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों से वार्ता कर मार्ग खुलवाया और मार्ग सुचारु रूप से चालू कराया। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा है, साथ ही फरार बस चालक की तलाश शुरू कर दी है।

रिपोर्ट: शुभम शक्ति धर त्रिपाठी,लखीमपुर खीरी