  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. Lakhimpur Kheri News : तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को रौंदा, किशोर की मौके पर मौत

Lakhimpur Kheri News : तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को रौंदा, किशोर की मौके पर मौत

यूपी के लखीमपुर खीरी​ जिले में सोमवार को तेज रफ्तार बस ने एक बाइक सवार किशोर को रौंद दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है मृतक युवक घर से दूध लेने के लिए निकला था। घटना के बाद से बस चालक बस छोड़कर मौके से फरार हो गया।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखीमपुर खीरी। यूपी के लखीमपुर खीरी​ जिले में सोमवार को तेज रफ्तार बस ने एक बाइक सवार किशोर को रौंद दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है मृतक युवक घर से दूध लेने के लिए निकला था। घटना के बाद से बस चालक बस छोड़कर मौके से फरार हो गया। घटना जिले के फूलबेहड़ थाना क्षेत्र के दाउदपुर की है जहां पलिया से लखीमपुर जा रही खैरा ट्रांसपोर्ट की यात्री बस और बाइक की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई।

पढ़ें :- नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास न होने पर सीएम योगी का तीखा हमला, कहा-संसद में द्रौपदी के चीर हरण जैसा था दृश्य

मृतक की पहचान 15 वर्षीय विशाल पुत्र दीपक निवासी जहानपुर के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक विशाल घर से दूध लेने के लिये निकला था। दूध लेकर वापस आते वक्त तेज रफ्तार बस ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी जिससे विशाल की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगाकर धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों से वार्ता कर मार्ग खुलवाया और मार्ग सुचारु रूप से चालू कराया। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा है, साथ ही फरार बस चालक की तलाश शुरू कर दी है।

पढ़ें :- हम महिला आरक्षण बिल के खिलाफ नहीं, ये भाजपा की दरार वाली राजनीति का 'काला दस्तावेज' था : अखिलेश यादव

रिपोर्ट: शुभम शक्ति धर त्रिपाठी,लखीमपुर खीरी

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

“75 नहीं, 175 साल तक आरक्षण ले लो, हमें नहीं चाहिए”, संविधान 242 सांसदों ने मिलकर बनाया था : बृजभूषण शरण सिंह

“75 नहीं, 175 साल तक आरक्षण ले लो, हमें नहीं चाहिए”, संविधान...

Lakhimpur Kheri News : तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को रौंदा, किशोर की मौके पर मौत

Lakhimpur Kheri News : तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को रौंदा,...

अजय राय ने पूछा जसोदा बेन को कब दिया जाएगा सम्मान? भाजपा बताए कि अब तक सर्वोच्च पदों पर कितनी महिलाओं को बैठाया

अजय राय ने पूछा जसोदा बेन को कब दिया जाएगा सम्मान? भाजपा...

सीएम योगी ने किसानों को दी बड़ी राहत, अब बिना फार्मर रजिस्ट्री के सरकारी क्रय केंद्रों पर बेच सकेंगे गेहूं

सीएम योगी ने किसानों को दी बड़ी राहत, अब बिना फार्मर रजिस्ट्री...

अक्षय तृतीया पर वृंदावन पहुंचे विराट-अनुष्का, साधारण श्रद्धालु की तरह किया सत्संग

अक्षय तृतीया पर वृंदावन पहुंचे विराट-अनुष्का, साधारण श्रद्धालु की तरह किया सत्संग

मेरठ: परशुराम जंयती में DSP की सख्ती, फरसा-डंडा लहराने वालों को दी चेतावनी,Video-Viral

मेरठ: परशुराम जंयती में DSP की सख्ती, फरसा-डंडा लहराने वालों को दी...