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IPL Match Today : आज KKR के सामने होगी RR और PBKS से भिड़ेंगी LSG, जानें- कब और कहां खेले जाएंगे दोनों मैच

IPL Double Header Match : आज आईपीएल 2026 में दो महामुकाबले खेले जाने हैं, जहां पहला मैच दोपहर में जीत की तलाश कर रही कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाना है। पॉइंट्स टेबल में केकेआर आखिरी और आरआर तीसरे पायदान पर है। दूसरा मैच शाम को न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। इस मैच में पंजाब किंग्स की भिड़ंत लखनऊ सुपर जाएंट्स से होने वाली है। आइये जानते हैं कि 18 अप्रैल को आईपीएल 2026 का 28वां और 29वां मैच कहां और कितने बजे खेला जाना है-

By Abhimanyu 
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IPL Double Header Match : आज आईपीएल 2026 में दो महामुकाबले खेले जाने हैं, जहां पहला मैच दोपहर में जीत की तलाश कर रही कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाना है। पॉइंट्स टेबल में केकेआर आखिरी और आरआर तीसरे पायदान पर है। दूसरा मैच शाम को न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। इस मैच में पंजाब किंग्स की भिड़ंत लखनऊ सुपर जाएंट्स से होने वाली है। आइये जानते हैं कि 18 अप्रैल को आईपीएल 2026 का 28वां और 29वां मैच कहां और कितने बजे खेला जाना है-

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KKR vs RR : कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम राजस्थान रॉयल्स, आईपीएल 2026 का 28वां मैच कब खेला जाएगा?

कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम राजस्थान रॉयल्स, आईपीएल 2026 का 28वां मैच रविवार 19 अप्रैल 2026 को खेला जाएगा।

KKR vs RR : कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम राजस्थान रॉयल्स, आईपीएल 2026 का 28वां मैच कहां खेला जाएगा?

कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम राजस्थान रॉयल्स, आईपीएल 2026 का 28वां मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा।

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KKR vs RR : कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम राजस्थान रॉयल्स, आईपीएल 2026 के 28वें मैच के लिए टॉस कितने बजे होगा?

कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम राजस्थान रॉयल्स, आईपीएल 2026 के 28वें मैच के लिए टॉस भारतीय समयानुसार, दोपहर 3.00 बजे होगा।

KKR vs RR : कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम राजस्थान रॉयल्स, आईपीएल 2026 के 28वें मैच के लिए पहली गेंद कब फेंकी जाएगी?

कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम राजस्थान रॉयल्स, आईपीएल 2026 के 28वें मैच के लिए पहली गेंद भारतीय समयानुसार, दोपहर 3.30 बजे फेंकी जाएगी।

KKR vs RR : कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम राजस्थान रॉयल्स, आईपीएल 2026 के 28वें मैच को टीवी पर कहां देख सकेंगे?

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कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम राजस्थान रॉयल्स, आईपीएल 2026 के 28वें मैच का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा।

KKR vs RR : कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम राजस्थान रॉयल्स, आईपीएल 2026 के 28वें मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी?

कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम राजस्थान रॉयल्स, आईपीएल 2026 के 28वें मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

PBKS vs LSG : पंजाब किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जाएंट्स, आईपीएल 2026 का 29वां मैच कब खेला जाएगा?

पंजाब किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जाएंट्स, आईपीएल 2026 का 29वां मैच रविवार 19 अप्रैल 2026 को खेला जाएगा।

PBKS vs LSG : पंजाब किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जाएंट्स, आईपीएल 2026 का 29वां मैच कहां खेला जाएगा?

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पंजाब किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जाएंट्स, आईपीएल 2026 का 29वां मैच न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेन्द्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

PBKS vs LSG : पंजाब किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जाएंट्स, आईपीएल 2026 के 29वें मैच के लिए टॉस कितने बजे होगा?

पंजाब किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जाएंट्स, आईपीएल 2026 के 29वें मैच के लिए टॉस भारतीय समयानुसार, शाम 7.00 बजे होगा।

PBKS vs LSG : पंजाब किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जाएंट्स, आईपीएल 2026 के 29वें मैच के लिए पहली गेंद कब फेंकी जाएगी?

पंजाब किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जाएंट्स, आईपीएल 2026 के 29वें मैच के लिए पहली गेंद भारतीय समयानुसार, शाम 7.30 बजे फेंकी जाएगी।

PBKS vs LSG : पंजाब किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जाएंट्स, आईपीएल 2026 के 29वें मैच को टीवी पर कहां देख सकेंगे?

पंजाब किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जाएंट्स, आईपीएल 2026 के 29वें मैच का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा।

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PBKS vs LSG : पंजाब किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जाएंट्स, आईपीएल 2026 के 29वें मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी?

पंजाब किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जाएंट्स, आईपीएल 2026 के 29वें मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

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