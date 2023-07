200 Crore Money Laundering Case : बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही सुनवाई के लिए पहुंची पटियाला हाउस कोर्ट, जानें क्या है पूरा मामला?

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही (Bollywood Actress Nora Fatehi) 200 करोड़ रुपये (200 Crore Money) की ठगी के मामले में सोमवार 31 जुलाई को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) पहुंची हैं। बता दें कि नोरा फतेही (Nora Fatehi) से इस मामले में पुलिस कई बार पूछताछ कर चुकी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस (Money Laundering Case) में नोरा फतेही (Nora Fatehi) ईडी (ED) के निशाने पर हैं। नोरा फतेही (Nora Fatehi) पर भी सुकेश चंद्रशेखर (Sukesh Chandrasekhar) से महंगे तोहफे लेने का आरोप है।

200 Crore Money Laundering Case: Bollywood actress Nora Fatehi reached Patiala House Court for hearing, know what is the whole matter? pic.twitter.com/PBYv6WN3fl

— santosh singh (@SantoshGaharwar) July 31, 2023