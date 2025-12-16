  1. हिन्दी समाचार
  3. 2026 MG Hector facelift : 2026 एमजी हेक्टर फेसलिफ्ट 11.99 लाख रुपये में लॉन्च,  जानें नए फीचर्स और  डिलीवरी 

एमजी मोटर इंडिया ने भारतीय बाजार में नई 2026 एमजी हेक्टर फेसलिफ्ट लॉन्च करने की घोषणा की है। पावरफुल और लग्जरी फेसलिफ्ट की शुरुआती कीमत 11.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

