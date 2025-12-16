2026 MG Hector facelift : 2026 एमजी हेक्टर फेसलिफ्ट 11.99 लाख रुपये में लॉन्च,  जानें नए फीचर्स और  डिलीवरी 

एमजी मोटर इंडिया ने भारतीय बाजार में नई 2026 एमजी हेक्टर फेसलिफ्ट लॉन्च करने की घोषणा की है। पावरफुल और लग्जरी फेसलिफ्ट की शुरुआती कीमत 11.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।
मुकाबला
यह सेगमेंट में टाटा हैरियर, सफारी, जीप कंपास, महिंद्रा XUV700, हुंडई अल्काज़ार और अन्य प्रतिद्वंद्वी वाहनों को टक्कर देगी।
हनीकॉम्ब स्टाइल पैटर्न
बाहरी तौर पर, अपडेटेड हेक्टर में कुछ सूक्ष्म लेकिन ध्यान देने योग्य स्टाइलिंग बदलाव किए गए हैं। बड़ी ग्रिल अपने परिचित आकार में बरकरार है, लेकिन अब इसमें पहले के डायमंड डिज़ाइन के स्थान पर एक नया हनीकॉम्ब स्टाइल पैटर्न दिया गया है, जबकि निचले एयर इंटेक को भी थोड़ा नया रूप दिया गया है।
इंजन
यात्रिंक रूप से, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। यह पहले की तरह ही दो इंजन विकल्पों के साथ उपलब्ध है एक 1.5-लीटर, 4-सिलेंडर, टर्बो पेट्रोल इंजन जो 143hp और 250Nm की शक्ति प्रदान करता है, और यह 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन या CVT के साथ आता है। दूसरा इंजन फिएट से लिया गया 2.0-लीटर टर्बो डीजल है जो 170hp और 350Nm की शक्ति प्रदान करता है।
मैनुअल गियरबॉक्स
यह केवल 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है। MG अपने विशिष्ट MG SHIELD स्वामित्व कार्यक्रम को भी मानक के रूप में पेश करता है, जिसमें 3+3+3 पैकेज शामिल है, जिसमें तीन साल की असीमित किलोमीटर वारंटी, तीन साल की रोडसाइड सहायता और तीन श्रम-मुक्त आवधिक सर्विस शामिल हैं।