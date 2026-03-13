  1. हिन्दी समाचार
  3. पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी, लाखों किसानों के खाते में भेजे 2-2 हजार रुपये

22nd Installment of PM Kisan Samman Nidhi Scheme Released; RS 2,000 Each Sent to the Accounts of Lakhs of Farmers.

By संतोष सिंह 
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गुवाहाटी में 22वीं किस्त जारी कर दी है। डीबीटी के माध्यम से 9 करोड़ 32 लाख से अधिक पात्र किसानों के बैंक खाते में 22वीं किस्त भेजी गई है। 22वीं किस्त में 2-2 हजार रुपये लाभार्थियों को दिए गए हैं। सरकार ने इसके लिए 18 हजार 640 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि, पीएम किसान योजना की किस्त करोड़ों किसानों के बैंक खातों में सीधे पहुंच रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि, लाभार्थियों के मोबाइल नंबर पर 22वीं किस्त जारी होने का मैसेज पहुंच चुका है।

