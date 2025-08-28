अटल आवासीय विद्यालय की 8 छात्राओं की बिगड़ी तबियत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती, छात्राओं का हीमोग्लोबिन, शुगर लेबल हुआ कम

मुरादाबाद :- मुरादाबाद की बिलारी तहसील के गांव पिपली में स्थित अटल आवासीय विद्यालय मैं पढ़ने वाली छात्राओं की अचानक तबियत बिगड़ी गयी. सभी 8 छात्राओं को बिलारी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया. जहां उन्होंने पेट दर्द और शरीर दर्द की शिकायत हो रही थी. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की डॉक्टर ने बताया की कुछ बच्चियों को हीमोग्लोबिन कम था, कुछ बच्चियों का शुगर लेवल कम था, कुछ बच्चियों लेट्रिन के रास्ते खून जा रहा हैं. सभी को दवाई दे दी गयी गई यह ना तो फूड प्वाइजिंग नहीं है न ही कोई वायरल बुखार है.

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दिखी लापरवाही :-

बिलारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए गयी छात्राओं के उपचार में लापरवाही भी दिखाई दी. एक एक बेड पर दो दो छात्राओं को लेटाकर ड्रिप लगायी गयी.

सुशील कुमार सिंह

मुरादाबाद