  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. अटल आवासीय विद्यालय की 8 छात्राओं की बिगड़ी तबियत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती, छात्राओं का हीमोग्लोबिन, शुगर लेबल हुआ कम

अटल आवासीय विद्यालय की 8 छात्राओं की बिगड़ी तबियत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती, छात्राओं का हीमोग्लोबिन, शुगर लेबल हुआ कम

छात्राओं को हीमोग्लोबिन कम था तो उनको आयरन की दवाई दे दी गयी हैं. डॉ छात्राओं का ब्लड शुगर लेवल कम था तो उनको ड्रिप लगायी गयी हैं. दो छात्राओं को लेट्रिन के रास्ते खून आ रहा था उनको भी दवाई दे दी गयी हैं. और सर्जन को देखने के लिए बोल दिया गया हैं. एक छात्रा को पेट दर्द की शिकायत थी

By Sushil Singh 
Updated Date

मुरादाबाद :- मुरादाबाद की बिलारी तहसील के गांव पिपली में स्थित अटल आवासीय विद्यालय मैं पढ़ने वाली छात्राओं की अचानक तबियत बिगड़ी गयी. सभी 8 छात्राओं को बिलारी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया. जहां उन्होंने पेट दर्द और शरीर दर्द की शिकायत हो रही थी. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की डॉक्टर ने बताया की कुछ बच्चियों को हीमोग्लोबिन कम था, कुछ बच्चियों का शुगर लेवल कम था, कुछ बच्चियों लेट्रिन के रास्ते खून जा रहा हैं. सभी को दवाई दे दी गयी गई यह ना तो फूड प्वाइजिंग नहीं है न ही कोई वायरल बुखार है.

पढ़ें :- यूपी की ब्यूरोक्रेसी में जल्द होगा बड़ा बदलाव, कई प्रमुख विभागों के बदलेंगे प्रमुख सचिव

 

बिलारी बिलारी तहसील के गांव पिपली में स्थित अटल आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाली 8 छात्राओं की अचानक से तबियत खराब हो गयी. सभी छात्राओं को अध्यापिका धर्मा बती नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंची जहां उनका उपचार शुरू किया गया. सामुदायिक केंद्र के डॉक्टर रेशमा बजाहत ने बताया की आज 8 छात्राओं को उपचार के लिए लाया गया था. जहां तीन छात्राओं को हीमोग्लोबिन कम था तो उनको आयरन की दवाई दे दी गयी हैं. डॉ छात्राओं का ब्लड शुगर लेवल कम था तो उनको ड्रिप लगायी गयी हैं. दो छात्राओं को लेट्रिन के रास्ते खून आ रहा था उनको भी दवाई दे दी गयी हैं. और सर्जन को देखने के लिए बोल दिया गया हैं. एक छात्रा को पेट दर्द की शिकायत थी उसको भी दवाई दे दी गयी हैं. वायरल बुखार नहीं हैं छात्राओं से बात करने पर पता चला की यह लोग खाने पीने में चिप्स और नमकीन ज्यादा खाती हैं इसकी वजह से हुआ होगा और  फूड प्वाइजिंग भी नहीं है. फिलहाल सभी की स्थिति सही हैं.

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दिखी लापरवाही :-

बिलारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए गयी छात्राओं के उपचार में लापरवाही भी दिखाई दी. एक एक बेड पर दो दो छात्राओं को लेटाकर ड्रिप लगायी गयी.

पढ़ें :- योगी सरकार कैसे हासिल करेगी विजन 2047, जब 2025 में ही पद रिक्त रहते हुए तमाम विभागों में नहीं हो रही है पोस्टिंग , कौन है जिम्मेदार?

 

सुशील कुमार सिंह

मुरादाबाद

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

नगर पालिका अध्यक्ष ने किया बास्केटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन

नगर पालिका अध्यक्ष ने किया बास्केटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन

UP News : महिला आयोग अध्यक्ष ने हर ई-रिक्शा पर चालक का नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करने के​ दिए निर्देश

UP News : महिला आयोग अध्यक्ष ने हर ई-रिक्शा पर चालक का...

अटल आवासीय विद्यालय की 8 छात्राओं की बिगड़ी तबियत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती, छात्राओं का हीमोग्लोबिन, शुगर लेबल हुआ कम

अटल आवासीय विद्यालय की 8 छात्राओं की बिगड़ी तबियत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र...

राजनीति में ऐसी नीचता पहले कभी नहीं देखी गई...पीएम मोदी की स्व. मां पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर राहुल-तेजस्वी पर भड़के ब्रजेश पाठक

राजनीति में ऐसी नीचता पहले कभी नहीं देखी गई...पीएम मोदी की स्व....

Sambhal Riots Committee Report : आजादी के बाद से संभल डेमोग्राफी में हुआ बड़ा बदलाव, हिंदू आबादी में 30 फीसदी की गिरावट

Sambhal Riots Committee Report : आजादी के बाद से संभल डेमोग्राफी में...

बच्चों का खिलौना बेचने वाले का अखिलेश यादव ने शेयर किया वीडियो, कहा-उनका सामान ख़रीद कर आर्थिक तंगी के इस दौर से उनको बचाएं

बच्चों का खिलौना बेचने वाले का अखिलेश यादव ने शेयर किया वीडियो,...