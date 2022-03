94th Oscar Awards 2022 : Will Smith को मिला Best Actor Award, जाने किसे मिला बेस्ट एक्ट्रेस

94th Academy Awards/Oscars: 94वें एकेडमी अवॉर्ड्स/ऑस्कर (94th Academy Awards/Oscars) का आयोजन इस साल कैल‍िफोर्न‍िया (California) स्थ‍ित लॉस एंजेल‍िस (Los Angeles) के डॉल्बी थिएटर में किया जा रहा है। आपको बता दें, दुनियाभर में कोरोना वायरस पैनडेमिक के चलते दो साल बाद अवॉर्ड्स फंक्शन का आयोजन लोकेशन पर किया जा रहा है।

वहीं इस बार कोई भारतीय फिल्म फीचर फिल्म तो ऑस्कर की रेस में नहीं पहुंच सकी, मगर भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म राइटिंग विद फायर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री (Writing With Fire Best Documentary) फीचर की दौड़ में शामिल है।

Essica Chastain को The Eyes of Tammy Faye फ‍िल्म के लिए ऑस्कर अवॉर्ड से सम्मानित (honored with Oscar) किया गया है। बता दें इस बार सबसे अधिक चर्चा में Dune है, जिसे 10 श्रेणियों में ऑस्कर नॉमिनेशंस मिले हैं। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म में जापान की ‘ड्राइव माय कार’ शामिल है।

Will Smith को मिला Best Actor Award

Will Smith ने King Richard फ‍िल्म के लिए बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवॉर्ड जीता है। अवॉर्ड लेते हुए वे मंच पर रो पड़े, उन्होंने आंसू पोंछते हुए अपनी टीम का शुक्रिया अदा किया। विल स्मिथ ने कॉमेड‍ियन Chris Rock को मुक्का मारने के लिए माफी भी मांगी। विल स्मिथ का यह पहला ऑस्कर अवॉर्ड है। हालांकि, 2002 में अली और 2007 में द परसुइट ऑफ हैप्पीनेस के लिए वो बेस्टर एक्टर केटेगरी में नॉमिनेट रहे थे।

सोमवार को कैलिफोर्निया स्थित लॉस एंजेलिस के डॉल्बी थिएटर में 94वां एकेडमी पुरस्कार प्रदान किए जा रहा हैं। समारोह के दौरान रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए कुछ क्षण का मौन रखा।