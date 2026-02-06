ताज होटल के बगल में निर्माणधीन इमारत में लगी भीषण आग, स्थानीय लोगें में मची अफरा-तफरी, आग बुझाने में जुटा दमकल विभाग

लखनऊ। समतामूलक चौराहे के पास स्थित ताज होटल के बगल में एक निर्माणाधीन इमारत में भीषण आग लग गई, जिसके बाद दमकल की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी के हताहत होने या गंभीर रूप से घायल होने की कोई खबर नहीं है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।

