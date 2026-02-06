  1. हिन्दी समाचार
  3. ताज होटल के बगल में निर्माणधीन इमारत में लगी भीषण आग, स्थानीय लोगें में मची अफरा-तफरी, आग बुझाने में जुटा दमकल विभाग

समतामूलक चौराहे के पास स्थित ताज होटल के बगल में एक निर्माणाधीन इमारत में भीषण आग लग गई, जिसके बाद दमकल की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी के हताहत होने या गंभीर रूप से घायल होने की कोई खबर नहीं है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।

By Satish Singh 
Updated Date

शुक्रवार को लखनऊ में मशहूर ताज होटल के पास एक निर्माणाधीन इमारत में भीषण आग लग गई। आग बुझाने वाले और कई फायर टेंडर आग पर काबू पाने के लिए मौके पर पहुंचे। आग लगने की सही वजह का अभी पता नहीं चला है, और जांच जारी है। अब तक किसी के हताहत होने या गंभीर रूप से घायल होने की कोई खबर नहीं है। आग लगने के कारण और नुकसान की सीमा का आकलन किया जा रहा है।

