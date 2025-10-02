UP Rain Alert: आने वाला है चक्रवाती तूफान! UP-बिहार समेत कई राज्यों पर दिखेगा असर

Cyclonic storm and Weather Updates: भारत के कई राज्यों में सर्दियों का सीजन से शुरू होने से पहले जोरदार बारिश देखने को मिल सकती है। इसका कारण बंगाल की खाड़ी में बना मजबूत निम्न दबाव का क्षेत्र है, जो अब चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है। यह चक्रवाती तूफान के गुरुवार (2 अक्टूबर) की रात तक ओडिशा और उससे सटे आंध्र प्रदेश के तटों को पार करने की संभावना है। जिसके बाद ओडिशा और आंध्र प्रदेश के साथ-साथ कई राज्यों में भारी बारिश देखने मिल सकती है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, 2 अक्टूबर को 08:30 बजे IST: (ए) गोपालपुर से लगभग 160 किमी दक्षिण-दक्षिणपूर्व में पश्चिम-मध्य और समीपवर्ती उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर बना गहरा अवदाब उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने और 2 अक्टूबर की रात तक गोपालपुर और पारादीप के बीच ओडिशा और उससे सटे आंध्र प्रदेश के तटों को पार करने की बहुत संभावना है। (बी) पोरबंदर से लगभग 210 किमी पश्चिम-दक्षिण पश्चिम में उत्तरपूर्व अरब सागर पर बना दबाव अगले 3 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम की ओर उत्तरपश्चिम अरब सागर की ओर बढ़ने की संभावना है।

At 0830 hrs IST of 2 Oct:

(A) Deep Depression over westcentral & adj northwest BoB about 160 km south-southeast of Gopalpur is very likely to continue to move north-northwestwards and cross Odisha and adjoining Andhra Pradesh coasts between Gopalpur and Paradip by night of 2 Oct. pic.twitter.com/B8QBKLJF8T — India Meteorological Department (@Indiametdept) October 2, 2025

आईएमडी ने बताया है कि ये चक्रवाती तूफान अगले दिन यानी 3 अक्टूबर तक कमजोर पड़ जाएगा और हवा की स्पीड घटकर 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे रह जाएगी लेकिन तूफान का असर कुछ दिनों तक जारी रहेगा। इसकी वजह से ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में अगले 5 दिनों तक अत्यधिक तेज़ गरज के साथ बारिश हो सकती है और तेज हवाएं भी चल सकती हैं। इस बीच ओडिशा में बारिश का दौर जारी है। गुरुवार को राज्य के सभी 30 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गयी है।