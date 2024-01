Drunk man video: ऐसी जगह जा फंसा नशे में धुत लड़का, देख सभी रह गए हैरान

Drunk man video: दोस्तों का साथ हो तो पार्टी की मस्ती बढ़ जाती है, ऐसे में मजा मस्ती करते हुए लोग क्या कुछ कर गुजरते हैं, उन्हें खुद ही पता नहीं लगता. ऐसी ही मस्ती भरी पार्टी में एक शख्स ने खुद को ऐसी जगह फंसा लिया, जहां से निकलना उसके लिए मुश्किल हो गया और फिर क्या वह छटपटाता रहा और लोग बस उसे निकालने की कोशिश करते रह गए. ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

डेली मेल के एक रिपोर्ट के मुताबिक, बर्मिंघम में एक आर्किटेक्ट न्यू ईयर पार्टी के दौरान एक वास में अटक जाता है. शख्स वाश में अटक कर जमीन पर गिर कर छटपटाता रहता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि लोग उसके आस-पास उसे घेर कर खड़े रहते हैं और उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं.

oh my god this is the whitest shit I’ve ever seen pic.twitter.com/ncTDlZr8Jb

— Kristi Yamaguccimane (@TheWapplehouse) January 7, 2024