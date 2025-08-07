  1. हिन्दी समाचार
  2. क्षेत्रीय
  3. भोपाल शहर के गौहर महल में 11वें राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस पर आयोजित होगा फैशन शो

भोपाल शहर के गौहर महल में 11वें राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस पर आयोजित होगा फैशन शो

सावन के इस मौसम में त्यौहारी सीजन के चलते कभी फैशन शो तो कभी को महिलाओं के हरियाली तीज जैसे त्यौहार मनाये जाते हैं। पर ऐसे में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर के गौहर महल में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस मनाया जा रहा है।

By Sudha 
Updated Date

भोपाल । सावन के इस मौसम में त्यौहारी सीजन के चलते कभी फैशन शो तो कभी महिलाओं के हरियाली तीज जैसे त्यौहार मनाये जाते हैं। पर ऐसे में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर के गौहर महल में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस मनाया जा रहा है। यह 11 वें राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस का आयोजन तीन दिनों तक चलेगा।
यह उत्सव महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज इंदौर और भोपाल के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है।

पढ़ें :- Shahjahanpur News : DCM में मांस होने की आशंका पर कांवड़ियों ने डीसीएम में लगा दी आग, किया जमकर हंगामा

इस फैशन शो में मध्यप्रदेश की पारंपरिक बुनाई शैलियों चंदेरी, महेश्वरी, बाग प्रिंट आदि पर पर बने परिधानों का प्रदर्शन किया जायेगा । यह फैशन शो आधुनिकता और परंपरा के संगम को जीवंत रूप में प्रस्तुत करेगा। फैशन शो शाम 7 बजे शुरू होगा। जनसम्पर्क अधिकारी लक्ष्मण सिंह ने बताया कि यह आयोजन प्रदेश के कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग तथा भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है। आयोजन का उद्देश्य पारंपरिक हाथकरघा संस्कृति को प्रोत्साहित करना और बुनकरों के अमूल्य योगदान को सम्मान देना है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Shahjahanpur News : DCM में मांस होने की आशंका पर कांवड़ियों ने डीसीएम में लगा दी आग, किया जमकर हंगामा

Shahjahanpur News : DCM में मांस होने की आशंका पर कांवड़ियों ने...

लोक निर्माण विभाग के बाबू को ठेकेदार ने कार्यालय में जमकर पीटा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

लोक निर्माण विभाग के बाबू को ठेकेदार ने कार्यालय में जमकर पीटा,...

भोपाल शहर के गौहर महल में 11वें राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस पर आयोजित होगा फैशन शो

भोपाल शहर के गौहर महल में 11वें राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस पर आयोजित...

UP Police Encounter : पत्रकार राघवेंद्र हत्याकांड में यूपी एसटीएफ ने दो इनामी बदमाशों को एनकाउंटर में किया ढेर

UP Police Encounter : पत्रकार राघवेंद्र हत्याकांड में यूपी एसटीएफ ने दो...

8 अगस्त को बंद रहेंगे सिक्किम में बैंक, ये है कारण

8 अगस्त को बंद रहेंगे सिक्किम में बैंक, ये है कारण

Breaking News : दिल्ली में 15 अगस्त को लेकर बड़ा अलर्ट जारी, खालिस्तान आतंकवादी खराब कर सकते हैं माहौल

Breaking News : दिल्ली में 15 अगस्त को लेकर बड़ा अलर्ट जारी,...