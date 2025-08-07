भोपाल शहर के गौहर महल में 11वें राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस पर आयोजित होगा फैशन शो

भोपाल । सावन के इस मौसम में त्यौहारी सीजन के चलते कभी फैशन शो तो कभी महिलाओं के हरियाली तीज जैसे त्यौहार मनाये जाते हैं। पर ऐसे में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर के गौहर महल में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस मनाया जा रहा है। यह 11 वें राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस का आयोजन तीन दिनों तक चलेगा।

यह उत्सव महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज इंदौर और भोपाल के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है।

इस फैशन शो में मध्यप्रदेश की पारंपरिक बुनाई शैलियों चंदेरी, महेश्वरी, बाग प्रिंट आदि पर पर बने परिधानों का प्रदर्शन किया जायेगा । यह फैशन शो आधुनिकता और परंपरा के संगम को जीवंत रूप में प्रस्तुत करेगा। फैशन शो शाम 7 बजे शुरू होगा। जनसम्पर्क अधिकारी लक्ष्मण सिंह ने बताया कि यह आयोजन प्रदेश के कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग तथा भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है। आयोजन का उद्देश्य पारंपरिक हाथकरघा संस्कृति को प्रोत्साहित करना और बुनकरों के अमूल्य योगदान को सम्मान देना है।