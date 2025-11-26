पनकी धाम रेलवे स्टेशन के पास बेपटरी हुई मालगाड़ी, सचेंडी आयल लोडिंग के लिए जा रही थी ट्रेन

कानपुर। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक बड़ा रेल हादसा हो गया है। पनकी धाम रेलवे स्टेशन (Panki Dham Railway Station) के पांडु नदी (Pandu River)पुल के पास एक मालगाड़ी का वैगन पटरी से उतर गया है। यह मालगाड़ी पनकी धाम रेलवे स्टेशन से होकर भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिडेट (Bharat Petroleum Corporation Limited) सचेंडी आयल लोडिंग के लिए जा रही थी। रेल प्रशासन का कहना है कि कोई रूट बाधित नहीं हुआ है जल्द ही माल गाड़ी को वापस पटरी पर ला दिया जाएगा।

पनकी धाम रेलवे स्टेशन से सचेंडी के भौंती स्थित भारत पेट्रोलियम डिपो (Bharat Petroleum Depot at Bhaunti) आयल लोड करने निकली माल गाड़ी का एक बैगन पांडु नदी पुल के पास डीरेल हो गया। जानकारी पाकर तुरंत माल गाड़ी (goods train) को रोका गया और आनन फानन में रेल अधिकारियों (railway officials) को मामले की जानकारी दी गई। माल गाड़ी के पिछले साइड के एक वैगन का पांच पहिए बेपटरी हुए है। हालांकि अन्य लाइन होने के चलते ट्रेनों का यातायात बाधित नहीं हुआ। रेलवे के डिप्टी सीटीएम आशुतोष सिंह (Railway Deputy CTM Ashutosh Singh) ने बताया कि ट्रेन के एक बैगन के कुछ पहिए बेपटरी हुए है।ट्रेन रूट बाधित नहीं है। थोड़ी देर में बैगन को वापस पटरी पर लाया जाएगा।