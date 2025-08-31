  1. हिन्दी समाचार
देश की राजधानी दिल्ली से इंदौर जा रही एक फ्लाइट के इंजन में आग लग गई। आग लगते ही हवाई जहाज में बैठे यात्रियों में भगदड़ मच गई, लेकिन पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए फ्लाइट को वापस दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड करा दिया। हादसे में सभी या​त्री सु​रक्षित है। सभी को दूसरी फ्लाइट से उनके गंतव्य को भेजा जा रहा है।

By Satish Singh 
Updated Date

टाटा ग्रुप की कंपनी एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI2913 ने रविवार सुबह राजधानी दिल्ली से इंदौर के लिए उड़ान भरी थी। फ्लाइट के हवा में जाते ही पायलटों को फ्लाइट के एक इंजन के आग लगने का अलर्ट मिला। इसके बाद पायलटों ने तुरंत वापसी का निर्णय लिया। विमानन कंपनी ने बताया कि सुरक्षा जांच के लिए विमान को उड़ान भरने से रोक दिया गया है। सभी यात्रियों को सुरक्षित रखा गया और उन्हें दूसरे विमान से इंदौर भेजा जा रहा है। एयर इंडिया का कहना है कि विमान जल्द ही उड़ान भरेगा, ताकि यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा सके। यह कदम यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
विमानन कंपनी ने बताया कि तय मानकों के अनुसार चालक दल ने इंजन को बंद कर दिया और विमान को दिल्ली वापस लाया गया, जहां वह सुरक्षित रूप से उतर गया। इस घटना की सूचना नागर विमानन महानिदेशालय को दे दी गई है। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए तुरंत महत्वपूर्ण कदम उठाए गए।

 

