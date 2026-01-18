VIDEO: गुल प्लाजा में लगी भीषण आग, दम घुटने से एक फायर फाइटर समेत छह की मौत, 20 लोग हुए घायल कई की हालत गंभीर

नई दिल्ली। पाकिस्तान के कराची में गुल प्लाजा शॉपिंग मॉल में शनिवार देर रात लगी भीषण आग में एक फायर फाइटर समेत कम से कम छह लोगों की मौत हो गई। वहीं इस घटना में 20 लोग घायल हो गए है। आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है और आग बुझाने का काम अभी भी जारी है। बचाव अधिकारियों ने बताया कि लोगों की मौत इमारत के अंदर धुएं से दम घुटने के कारण हुई। वहीं घायलों में कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को सिविल अस्पताल कराची में भर्ती कराया गया है।

🚨A bomb blast hit Gul Plaza Mall in Karachi, reportedly carried out by Lashkar-e-Taiba in protest against Pakistani ISI after mysterious death of a top commander named Huzefa AKA Abdul Ghaffar's wife.

Reports say ISI denied Z+ security to senior LeT operatives under US pressure! pic.twitter.com/uwwk07zOzf — Global Watch (@Globalwatchh) January 18, 2026

कराची के मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि ग्राउंड फ्लोर पर दुकानें और गोदाम पूरी तरह से आग की चपेट में आ गए थे, जिसके बाद अधिकारियों ने इस घटना को तीसरी श्रेणी की आग घोषित कर दिया। पूरे शहर से फायर टेंडर बुलाए गए और इमारत के अंदर फंसे लोगों को बचाने के लिए स्नोर्कल वाहनों को भी तैनात किया गया। अधिकारियों ने बताया कि आग प्लाजा की तीसरी मंजिल तक फैल गई, जिसमें एक बेसमेंट मार्केट भी है। बचाव अधिकारियों ने चेतावनी दी कि आग के कारण इमारत की संरचना खतरनाक रूप से कमजोर हो गई है और यह कभी भी गिर सकती है। गुल प्लाजा ट्रेडर्स एसोसिएशन ने कहा कि अभी भी 80 से 100 लोगों के अंदर फंसे होने की आशंका है। पाकिस्तान के रेस्क्यू प्रवक्ता हसनुल हसीब खान ने बताया कि आग लगने की खबर मिलते ही फायर, रेस्क्यू टीमें, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तुरंत भेजी गईं। चीफ ऑफिसर हुमायूं खान ने बताया कि करीब 40 प्रतिशत आग पर काबू पा लिया गया है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और अधिकारियों को तत्काल सहायता प्रदान करने निर्देश दिया। साथ ही घायलों को बेहतरीन चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।