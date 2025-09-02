  1. हिन्दी समाचार
  2. क्षेत्रीय
  3. रेप के मामले में AAP विधायक गिरफ्तार, दूसरी पत्नी पहली शादी छिपाने और मारपीट का लगा चुकी है आरोप

रेप के मामले में AAP विधायक गिरफ्तार, दूसरी पत्नी पहली शादी छिपाने और मारपीट का लगा चुकी है आरोप

AAP MLA Arrest: पंजाब के सन्नौर विधानसभा क्षेत्र से आप के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा को रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। आरोपी विधायक के वकील ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। पठानमाजरा 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में सन्नौर सीट से भारी मतों से जीते थे। यह कार्रवाई ऐसे वक्त पर हुई जब विधायक ने अपनी ही पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और पंजाब सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने बाढ़ प्रभावित अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाया और नदी की सफाई के मुद्दे पर वरिष्ठ नौकरशाहों की आलोचना की थी।

By Abhimanyu 
Updated Date

AAP MLA Arrest: पंजाब के सन्नौर विधानसभा क्षेत्र से आप के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा को रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। आरोपी विधायक के वकील ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। पठानमाजरा 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में सन्नौर सीट से भारी मतों से जीते थे। यह कार्रवाई ऐसे वक्त पर हुई जब विधायक ने अपनी ही पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और पंजाब सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने बाढ़ प्रभावित अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाया और नदी की सफाई के मुद्दे पर वरिष्ठ नौकरशाहों की आलोचना की थी।

पढ़ें :- मोदी कैबिनेट ने लिए तीन बड़े फैसले , चार नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट, लखनऊ मेट्रो विस्तार और 18541 करोड़ रुपये की योजनाओं को दी मंजूरी

एक समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, आप विधायक हरमीत सिंह ढिल्लों की गिरफ्तारी पर उनके वकील सिमरनजीत सिंह सग्गू ने कहा, “हरमीत सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है… मामला हाईकोर्ट में लंबित था। हाईकोर्ट ने इसे निपटा दिया और डीआईजी रोपड़ रेंज को जांच के लिए नियुक्त किया। लेकिन यह एफआईआर पिछले दो दिनों में बाढ़ के कारण बदले राजनीतिक परिदृश्य का नतीजा है। यह कानून के खिलाफ, तथ्यों के खिलाफ और राजनीतिक लोगों और नौकरशाही के बीच पूरी तरह से रस्साकशी है। रेप की धारा और धारा 420 लगाई गई है।”

विधायक के वकील ने आगे कहा, “शिकायतकर्ता ने एसएसपी मोहाली के समक्ष आवेदन दिया था और हाईकोर्ट में रिट दायर की थी। एसएसपी मोहाली ने हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट के जरिए ये सभी आरोप पेश किए थे। शिकायतकर्ता ने खुद स्वीकार किया था कि वह हरमीत सिंह के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में थी और अगर रिश्ते सुधरते हैं तो वह इसे जारी रखने के लिए तैयार है। अगर ऐसी स्थिति है, तब भी धारा 376 और 420 लगाई जा रही हैं। यह व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा करता है… पटियाला जिला न्यायालय में पेश किया गया।”

रिपोर्ट्स के अनुसार, 26 अगस्त को इस मामले में शिकायत दर्ज कराने वाली महिला ने आरोप लगाया गया था कि विधायक ने शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया। यह पहला मौका नहीं है, जब सत्ताधारी पार्टी के विधायक पठानमाजरा किसी विवाद में फंसे हैं। इससे पहले साल 2022 में आप नेता की दूसरी पत्नी गुरप्रीत कौर ने उन पर पहली शादी छिपाने और मारपीट का आरोप लगाया था। इसके अलावा, एक कथित अश्लील वीडियो के वायरल होने के बाद भी वे सुर्खियों में रहे थे।

पढ़ें :- PAK खुफिया एजेंसी ISI के हथियार तस्करी नेटवर्क का खुलासा, अमृतसर में 5 स्मगलर गिरफ्तार
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन ने संभाली MPCA अध्यक्ष की कुर्सी, निर्विरोध चुने जाने पर कही ये बात

ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन ने संभाली MPCA अध्यक्ष की कुर्सी, निर्विरोध...

SEMICON India 2025 : अश्विनी वैष्णव ने पीएम मोदी को पहली मेड-इन-इंडिया चिप भेंट की, बोले- भारत की स्थिरता का है प्रकाश स्तंभ

SEMICON India 2025 : अश्विनी वैष्णव ने पीएम मोदी को पहली मेड-इन-इंडिया...

Fuel Rules: यूपी में 'NO Helmet No Fuel' अभियान जारी , 30 सितंबर तक पंप पर जाने पर ही कट जाएगा चालान

Fuel Rules: यूपी में 'NO Helmet No Fuel' अभियान जारी , 30...

Yogi Cabinet : लखनऊ-कानपुर में 20 रूटों पर चलेंगी ई-बसें, 15 प्रस्तावों पर लगी मंत्री परिषद की मुहर

Yogi Cabinet : लखनऊ-कानपुर में 20 रूटों पर चलेंगी ई-बसें, 15 प्रस्तावों...

Lucknow News: प्रेम जाल में फंसाकर पिलाई कोल्ड ड्रिंक, नशा होने पर दुष्कर्म कर बना ली वीडियो

Lucknow News: प्रेम जाल में फंसाकर पिलाई कोल्ड ड्रिंक, नशा होने पर...

Baghpat News : जनता एक्सप्रेस के आगे कूदा प्रेमी युगल, युवक की मौके पर मौत, छात्रा ने अस्पताल में तोड़ा दम

Baghpat News : जनता एक्सप्रेस के आगे कूदा प्रेमी युगल, युवक की...