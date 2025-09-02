रेप के मामले में AAP विधायक गिरफ्तार, दूसरी पत्नी पहली शादी छिपाने और मारपीट का लगा चुकी है आरोप

AAP MLA Arrest: पंजाब के सन्नौर विधानसभा क्षेत्र से आप के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा को रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। आरोपी विधायक के वकील ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। पठानमाजरा 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में सन्नौर सीट से भारी मतों से जीते थे। यह कार्रवाई ऐसे वक्त पर हुई जब विधायक ने अपनी ही पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और पंजाब सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने बाढ़ प्रभावित अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाया और नदी की सफाई के मुद्दे पर वरिष्ठ नौकरशाहों की आलोचना की थी।

एक समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, आप विधायक हरमीत सिंह ढिल्लों की गिरफ्तारी पर उनके वकील सिमरनजीत सिंह सग्गू ने कहा, “हरमीत सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है… मामला हाईकोर्ट में लंबित था। हाईकोर्ट ने इसे निपटा दिया और डीआईजी रोपड़ रेंज को जांच के लिए नियुक्त किया। लेकिन यह एफआईआर पिछले दो दिनों में बाढ़ के कारण बदले राजनीतिक परिदृश्य का नतीजा है। यह कानून के खिलाफ, तथ्यों के खिलाफ और राजनीतिक लोगों और नौकरशाही के बीच पूरी तरह से रस्साकशी है। रेप की धारा और धारा 420 लगाई गई है।”

विधायक के वकील ने आगे कहा, “शिकायतकर्ता ने एसएसपी मोहाली के समक्ष आवेदन दिया था और हाईकोर्ट में रिट दायर की थी। एसएसपी मोहाली ने हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट के जरिए ये सभी आरोप पेश किए थे। शिकायतकर्ता ने खुद स्वीकार किया था कि वह हरमीत सिंह के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में थी और अगर रिश्ते सुधरते हैं तो वह इसे जारी रखने के लिए तैयार है। अगर ऐसी स्थिति है, तब भी धारा 376 और 420 लगाई जा रही हैं। यह व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा करता है… पटियाला जिला न्यायालय में पेश किया गया।”

रिपोर्ट्स के अनुसार, 26 अगस्त को इस मामले में शिकायत दर्ज कराने वाली महिला ने आरोप लगाया गया था कि विधायक ने शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया। यह पहला मौका नहीं है, जब सत्ताधारी पार्टी के विधायक पठानमाजरा किसी विवाद में फंसे हैं। इससे पहले साल 2022 में आप नेता की दूसरी पत्नी गुरप्रीत कौर ने उन पर पहली शादी छिपाने और मारपीट का आरोप लगाया था। इसके अलावा, एक कथित अश्लील वीडियो के वायरल होने के बाद भी वे सुर्खियों में रहे थे।