Varanasi News Today: देवी -देवताओं पर टिप्पणी करने वाला आरोपी अरेस्ट, 25 हजार के इनामी गिरफ्तार

बनारस में एक युवक लगातार देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी कर रहा था जिसके बाद जानकारी मिलते ही पुलिस ने शनिवार को क्षेत्र से गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम भोथी हाशमी था। जिसे गिरफ्तारी के बाद जेल भेज दिया गया है। फूलपुर के हरिनाथपुर अवनीश सिंह विक्की ने पुलिस को बताया कि नेवादा गांव निवासी भोथी हाशमी सोशल मीडिया पर हिंदू देवी देवताओं को लेकर हमेशा अभद्र भाषा का प्रयोग करता है।

सिर्फ पूरा दिन आई लव मोहम्मद का नारा लगाता है। सोशल मीडिया पर देवी देवताओं पर आपत्तिजनक वीडियो भी पोस्ट करता है। बता दें कि जानकारी मिलते ही भाजपा के दीपक सिंह व अतुल रावत बेलवा के नेतृत्व में अन्य लोगों ने भोथी हाशमी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि सौहार्द बिगाड़ने और माहौल खराब करने समेत अन्य आरोपों में भोथू हाशमी के खिलाफ केस दर्ज करते हुए गिरफ्तार किया गया। सुरक्षा की दृष्टि से नेवादा में फोर्स तैनाती है।

ठगी के मामले में 25 हजार का इनामी गिरफ्तार

धोखाधड़ी समेत अन्य आरोपों में वांछित 25 हजार का इनामी बबलू सिंह को पुलिस ने शनिवार को घुरहूपुर से गिरफ्तार किया। कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया। बता दें कि थानाध्यक्ष विवेक त्रिपाठी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी बिहार के सहरसा स्थित रिपौली निवासी बबलू सिंह, मंडुवाडीह थाना क्षेत्र के एलआईसी गली सब्जी मंडी के पास किराये के मकान में रहता था। 25 मई 2023 को महावीर नगर मेड़ता सिटी, नागौर (राजस्थान) निवासी वेंकटेश्वर तिवारी ने बबलू सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी, धमकी, मारपीट मामले में मुकदमा दर्ज कराया था।