Actor Vijay Congratulates Rahul Gandhi : थलापति विजय ने लोकसभा में विपक्ष का नेता चुने जाने पर राहुल गांधी को दी बधाई

नई दिल्ली: एक्टर और तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) के अध्यक्ष थलापति विजय (Thalapathy Vijay) ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को लोकसभा में विपक्ष का नेता चुने जाने पर बधाई दी है। कांग्रेस ने मंगलवार (25 जून) को रायबरेली से पार्टी के सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को 18वीं लोकसभा में विपक्ष का नेता घोषित किया, जिससे 2014 से निचले सदन में विपक्ष का नेता नहीं चुने जाने का एक दशक लंबा दौर खत्म हो गया।

साउथ स्टार विजय ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को बधाई देते हुए एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किया है। उन्होंने कैप्शन में लिखा है, थिरु। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को कांग्रेस और उसके सहयोगियों द्वारा सर्वसम्मति से लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में चुने जाने पर बधाई। हमारे राष्ट्र के लोगों की सेवा करने के लिए मेरी शुभकामनाएं।

Congratulations to Hon'ble Thiru. @RahulGandhi Avargal for being unanimously elected by @INCIndia and its allies as Leader of Opposition in the Lok Sabha.

My best wishes to serve the people of our Nation.

— TVK Vijay (@tvkvijayhq) June 26, 2024