Actress Gautami Tadimalla : एक्ट्रेस गौतमी तड़िमल्ला ने BJP से नाता तोड़ा, जानें रिजाइन का कारण

Actress Gautami Tadimalla : जानी मानी तमिल अभिनेत्री गौतमी तडिमल्ला ने सोमवार को कहा कि वह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ अपना 25 साल का नाता तोड़ रही हैं। तड़िमल्ला ने आरोप लगाया कि अन्य लोगों के अलावा पार्टी के एक वर्ग ने उस व्यक्ति का समर्थन किया जिसने उनके साथ धोखाधड़ी की थी। गौतमी अपने इस्तीफे के सोशल मीडिया पोस्ट में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा और पार्टी की तमिलनाडु इकाई के प्रमुख के. अन्नामलाई को टैग किया है।

तडिमल्ला ने अपने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ में अपने अकाउंट पर अपलोड किए गए एक बयान में कहा कि पार्टी ने राज्य में 2021 के विधानसभा चुनावों में टिकट देने का आश्वासन अंतिम मिनट में ‘‘रद्द’’ कर दिया, इसके बावजूद वह भाजपा के लिए प्रतिबद्ध रहीं।

A journey of 25 yrs comes to a conclusion today. My resignation letter. @JPNadda @annamalai_k @BJP4India @BJP4TamilNadu pic.twitter.com/NzHCkIzEfD

— Gautami Tadimalla (@gautamitads) October 23, 2023