अभिनेत्री सरगुना मेहता अपने पहले बच्चे को लेकर भड़की, कहा- बेबुनियाद खबरे न फैलाए, पति रबि दुबे की फिल्म रामायण आएगी दिवाली पर

कई हफ़्तों से अफ़वाहें उड़ रही थीं कि सरगुन मेहता और रवि दुबे अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं। आख़िरकार शनिवार को सरगुन ने इस बात पर बात की और अटकलों को गलत बताया और सभी से बेबुनियाद ख़बरें फैलाना बंद करने की अपील की।

By Satish Singh 
मुंबई। कई हफ़्तों से अफ़वाहें उड़ रही थीं कि सरगुन मेहता और रवि दुबे अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं। आख़िरकार शनिवार को सरगुन ने इस बात पर बात की और अटकलों को गलत बताया और सभी से बेबुनियाद ख़बरें फैलाना बंद करने की अपील की। ​​इंस्टाग्राम पर सरगुन ने लिखा कि आपको ऐसी प्रेग्नेंसी के बारे में कैसे पता चला जिसके बारे में मुझे और रवि को पता नहीं है। इसे बंद करो प्लीज़। उन्होने हाथ जोड़ कर यह बात निवेदन करते हुए कही। उन्होने कहा कि न्यूज़ को पिछले दो सालों से हमारी प्रेग्नेंसी के बारे में हमसे पहले पता है।

सरगुन मेहता ने कहा कि उनके मुताबिक मैं प्रेग्नेंट हूं और यह एक लंबी प्रेग्नेंसी है। बस शांत हो जाओ और बेबुनियाद ख़बरें फैलाना बंद करो। इसके बारे में लिखने से पहले हमसे या हमारी टीम से यह पूछने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा कि यह ख़बर असली है या नहीं। उन्होंने कहा कि रवि और सरगुन ने सात दिसंबर 2013 को शादी की थी। यह कपल पहली बार टीवी शो 12/24 करोल बाग के सेट पर मिला था, जहां शूटिंग के दौरान उनका ऑन-स्क्रीन साथ प्यार में बदल गया। 2019 में उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी ड्रीमियता ड्रामा लॉन्च की, जिसने उड़ारियां और जुनून जैसे पॉपुलर शो प्रोड्यूस किए। रवि जल्द ही नितेश तिवारी की आने वाली बड़ी फिल्म रामायण में नज़र आएंगे। जैसा कि मेकर्स ने बताया है। रणबीर कपूर भगवान राम का रोल करेंगे, जबकि रवि दुबे लक्ष्मण का रोल करेंगे। सुपरस्टार यश रावण, साईं पल्लवी देवी सीता और सनी देओल भगवान हनुमान के रोल में दिखेंगे। फिल्म मायण पार्ट वन दिवाली 2026 पर रिलीज़ होगी, जबकि दूसरा पार्ट दिवाली 2027 में रिलीज़ होगा।

