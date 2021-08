Afghanistan-Taliban War: अली अहमद जलाली अफ़ग़ानिस्तान में अंतरिम सरकार का करेंगे नेतृत्व

काबुल: अफगान मीडिया ने रविवार को बताया कि जर्मनी में अफगानिस्तान के पूर्व राजदूत अली अहमद जलाली को अफगानिस्तान में नई अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया है।

खबरों के अनुसार, अफगानिस्तान मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि तालिबान और अफगान सरकार के बीच बातचीत काबुल में एआरजी प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर हो रही है, क्योंकि तालिबान लड़ाके आगे के निर्देशों के लिए काबुल के द्वार पर इंतजार कर रहे हैं।

अफगानिस्तान की राष्ट्रीय सुलह परिषद के प्रमुख अब्दुल्ला अब्दुल्ला वार्ता में मध्यस्थ के रूप में कार्य कर रहे हैं।

इस बीच, रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि तालिबान के सह-संस्थापक अब्दुल गनी बरादर दोहा से अफगानिस्तान पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं, जहां वह विभिन्न सरकारों के दूतों के साथ तालिबान प्रतिनिधिमंडल की बातचीत का नेतृत्व कर रहे थे।

अफगान पत्रकार बिलाल सरवरी ने अफगानिस्तान के आंतरिक मंत्री जनरल अब्दुल सत्तार मिर्जाकवाल की एक वीडियो क्लिप ट्वीट की, जिन्होंने कहा कि “संक्रमणकालीन सरकार” के लिए समझौते हो गए हैं।

उन्होंने ट्वीट किया, “पुलिस और विशेष बलों सहित अफगान बलों ने काबुल में कानून-व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया।”

Interior minister @mirzakwal_satar says a transitional government will agreed. Kabul won’t be attacked. Afghan forces including police and special forces instructed to keep law and order in Kabul. pic.twitter.com/zwu5YUuCJF

