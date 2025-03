Video: संभल में ईद के बाद नमाजियों पर हुई पुष्पवर्षा, भाईचारे और एकता को बढ़ावा देने का संदेश

Sambhal Eid Namaz: माह-ए-रमजान का पाक महीना खत्म होने के बाद आज पूरे में देश में ईद-उल-फितर का त्योहार मनाया जा रहा है। मुस्लिम समाज के लोगों ने अपने-अपने इलाकों की मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा की और एक-दूसरे को ईद की बधाई दी। यूपी में ईद के दौरान शांति और सौहार्द का माहौल बना रहे। इसके लिए संभल, मेरठ, लखनऊ और प्रयागराज समेत तमाम जिलों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं, संभल में नमाज के बाद लौटे रहे लोगों पर पुष्पवर्षा की गयी।

यूपी के संभल में सड़क पर नमाज की अनुमति न दिये जाने के बाद तनाव की आशंका को देखते हुए ईदगाह के बाहर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और पैरामीलीट्री फोर्स की तैनाती की गई। इस दौरान सपा सांसद जियाउर रहमान वर्क समेत हजारों की संख्या में मुसलमान ईद की नमाज अदा करने ईदगाह पहुंचे। शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की गई। अमन और शांति के लिए दुआ की गई। ईद के लिए सुरक्षा व्यवस्था पर संभल की एसडीएम वंदना मिश्रा ने कहा, “ईद-उल-फितर की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई है। अब लोग अपने घरों की ओर जा रहे हैं। सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। कोई परेशानी नहीं हुई है।”

संभल में ईदगाह में ईद की नमाज अदा करने के बाद लौट रहे लोगों पर एक मुस्लिम व्यक्ति ने फूल बरसाकर ईद की हार्दिक शुभकामनाएं दीं, जिससे इस अवसर पर उत्सव का माहौल और भी खुशनुमा हो गया। पुष्पवर्षा कर रहे एक स्थानीय निवासी कहते हैं, “आज, 30 दिनों के रोज़े रखने के बाद, मेरे मुसलमान भाई ईद की नमाज़ अदा करने के लिए ईदगाह जा रहे हैं। जैसा कि अल्लाह ने तय किया है, मैं इन 30 रोज़ों का सवाब अपने मुसलमान भाइयों को समर्पित करूँगा। इस अवसर पर भाईचारे और एकता को बढ़ावा देने के लिए, मैंने ईदगाह में नमाज़ के लिए आने वालों पर फूल बरसाए हैं।”

Uttar Pradesh: In Sambhal, Eid prayers were offered at the Eidgah, where a Muslim person celebrated by showering flowers on locals and residents and extending heartfelt Eid greetings, adding to the festive spirit of the occasion pic.twitter.com/YPgHmjTMGf

