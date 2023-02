मैच के बाद भारत-पाकिस्तान के खिलाडियों के बीच चला सेल्फी और ग्रुप फोटोज़ का दौर, देखिये

India and Pakistan Women Teem: महिला टी20 वर्ल्ड कप (Women’s T20 World Cup 2023) में रविवार भारत और पाकिस्तान (IND vs PAK) के बीच भिडंत हुई। इस मैच को भारत ने 7 विकेट से जीत लिया। हालांकि, मैदान पर दोनों टीमों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली लेकिन जैसे ही मैच खत्म हुआ तो ड्रेसिंग रूम का नज़ारा कुछ और ही था।

मैच के बाद भारत और पाकिस्तान की ये महिला क्रिकेटर्स खूब हसी-मज़ाक करते नजर आईं। इसकी फोटो और वीडियो भी सामने आई है। इसके साथ ही दोनों टीमों के खिलाडियों के बीच सेल्फी और ग्रुप फोटोज़ का भी दौर चला। खिलाड़ियों ने एक-दूसरे के साथ जर्सी भी एक्सचेंज की।

A stirring run-chase from India in Cape Town as they start their #T20WorldCup campaign with a win over Pakistan 💪

Match report 👇#INDvPAK | #TurnItUp

— T20 World Cup (@T20WorldCup) February 12, 2023