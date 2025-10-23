दिल्ली में खतरनाक स्तर पर पहुंचा वायु प्रदूषण, लोगों की बढ़ सकती है परेशनियां

नई दिल्ली। दिवाली के बाद दिल्ली समेत पूरे NCR में बुधवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 353 दर्ज किया गया, जो रेड जोन यानी हवा की ‘बेहद खराब’ श्रेणी में आता है। कई जगहों पर एक्यूआई 400 को पार कर गया, जो गंभीर चिंता का विषय है। मंगलवार को भी एक्यूआई 351 दर्ज किया गया था, जबकि बुधवार सुबह ITO का AQI 353 रहा। खतरनाक स्तर पर पहुँच गया है। इसके कारण वायु गुणवत्ता काफी खराब हो गई है। दीपावली के तीन दिन बाद एक्यूआई का स्तर 400 के पार पहुंच गया है, जिसके कारण लोगों की समस्या बढ़ने लगी है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आकंड़ों के मुताबिक, दिल्ली के आनंद विहार में गुरुवार सुबह एक्यूआई 428 दर्ज किया गया। यह आंकड़ा ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है, जो वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर को दर्शाता है। इसके साथ, अक्षरधाम के आसपास 350, इंडिया गेट और इसके आसपास के इलाकों में 353, एम्स में 342 एक्यूआई दर्ज किया गया है।

