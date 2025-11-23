राजस्थान के सीकर में अचानक जानलेवा हुई हवा, 16 बच्चों समेत 22 से ज़्यादा लोग अस्पताल में भर्ती

Sikar Air Pollution: राजस्थान के सीकर में एक इंडस्ट्रियल एरिया के पास जहरीली हवा से लोगों सांस से जुड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ज़हरीला धुआं सांस में लेने से 16 बच्चों समेत 22 से ज़्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह घटना शांति नगर औद्योगिक क्षेत्र के पास के मोहल्ले की बताई जा रही है। इस घटना के बाद जिला प्रशासन और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जांच में जुट गया है।
Sikar Air Pollution: राजस्थान के सीकर में एक इंडस्ट्रियल एरिया के पास जहरीली हवा से लोगों सांस से जुड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ज़हरीला धुआं सांस में लेने से 16 बच्चों समेत 22 से ज़्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह घटना शांति नगर औद्योगिक क्षेत्र के पास के मोहल्ले की बताई जा रही है। इस घटना के बाद जिला प्रशासन और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जांच में जुट गया है।
जानकारी के अनुसार, एसके हॉस्पिटल में करीब 100 लोग पहुंचे, जिन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई थी। इसके महिला ने बताया कि पहले हमें लगा कि धुआं है, बाद में हमने सोचा कि यह कोहरा हो सकता है, लेकिन धीरे-धीरे खांसी, सीने में दर्द और सांस लेने में दिक्कत महसूस हुई। 10 से 12 बच्चे और 20 के करीब मोहल्ले के लोग अस्पताल पहुंचे हैं। ये दिक्कत शाम 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक समस्या रही।
VIDEO | Rajasthan: More than 22 people, including 16 children, were hospitalised in Sikar after inhaling toxic fumes near an industrial area. Further details are awaited.
(Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/ERnJoySRCO
— Press Trust of India (@PTI_News) November 23, 2025
डॉ. शिवपाल सिंह ने कहा, “सीकर के इंडस्ट्रियल एरिया में, शुरू में बच्चों ने धुआं देखा, लेकिन किसी ने इसे सीरियसली नहीं लिया। धीरे-धीरे, उन्हें सांस लेने में दिक्कत, छींक और दम घुटने की दिक्कत होने लगी, जिससे उन्हें एहसास हुआ कि कोई प्रॉब्लम है।”
सीकर के ADM रतन लाल का कहना है कि, “यहां लाए गए बच्चे लगभग ठीक हैं… हम इसकी जांच कर रहे हैं और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी लगाया है। 15 बच्चों समेत 22 मरीज़ भर्ती हुए हैं। पहली नज़र में, इसका कारण पास की भट्टी में कपड़ों का जलना है।”