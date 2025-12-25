VIDEO: अक्षय कुमार ने वेलकम टू द जंगल का वीडियो शेयर कर किया बड़ा खुलासा, किल्प देख कर फैन हुए क्रैजी

  1. हिन्दी समाचार
आने वाले नए साल में अभिनेता अक्षय कुमार चार से पांच फिल्मे लेकर आ रहे है। इनमें सबसे बड़ी फिल्म वेलकम टू द जंगल है। अक्षय कुमार ने इस फिल्म को लेकर बड़ा खुलासा किया है। अभिनेता ने सोशल मीडिया पर एक फिल्म का 30 सकेंड का एक किल्प डाला है। इस फिल्म में अक्षय कुमार डबल रोल में नजर आएंगे। वीडियो शेयर करते हुए उन्होने देशवासियों को क्रिसमस कि बधाई भी दी है।

Updated Date

मुबई। आने वाले नए साल में अभिनेता अक्षय कुमार (actor akshay kumar) चार से पांच फिल्मे लेकर आ रहे है। इनमें सबसे बड़ी फिल्म वेलकम टू द जंगल (Welcome to the Jungle) है। अक्षय कुमार ने इस फिल्म को लेकर बड़ा खुलासा किया है। अभिनेता ने सोशल मीडिया पर एक फिल्म का 30 सकेंड का एक किल्प डाला है। इस फिल्म में अक्षय कुमार डबल रोल में नजर आएंगे। वीडियो शेयर करते हुए उन्होने देशवासियों को क्रिसमस कि बधाई भी दी है।

अभिनेता अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर बताया कि वेलकम टू द जंगल फिल्म की की शूटिंग पूरी हो चूकी है। उन्होने कहा कि वेलकम टू द जंगल की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को क्रिसमस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। यह फिल्म सिनेमाघरों में 2026 में आ रही है। मैं कभी भी इतनी बड़ी फिल्म का हिस्सा नहीं रहा। इस फिल्म में काम करने वाले कोई भी इतनी बड़ी फिल्म का हिस्सा नहीं रहा है। हम आपको अपना तोहफ़ा देने का इंतज़ार नहीं कर सकते। काम पूरा हो गया है दोस्तों और बहुत बढ़िया हुआ है। इस फिल्म में 18 से 20 बड़े अभिनेता है। वेलकम टू द जंगल में प्रमुख रूप से अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, अरशद वारसी, रवीना टंडन, जैकलीन फर्नांडीज, दिशा पटानी, लारा दत्ता, तुषार कपूर, पुनीत इस्सर के साथ और भी कई कलाकार अहम किरदार निभाते नजर आने वाले हैं। वहीं सोशल मीडिया पर शेयर वीडियो में एक चीज देखने लायक है। अभिनेता अक्षय कुमार डबल रोल में नजर आ रहे हैं। एक में उनके पूरे व्हाइट बाल नजर आ रहे हैं और काफी बूढ़े लग रहे हैं। वहीं दूसरे में यंग नजर आ रहे हैं। पूरी कास्ट आर्मी की ड्रेस में नजर आ रही है।

