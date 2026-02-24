अभिनेता अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म भूत बांग्ला का पोस्टर किया रिलीज, जाने कब सिनेमाघरों में आएगी ​मूवी

मुंबई। अभिनेता अक्षय कुमार ने मंगलवार को अपनी मोस्ट अवेटेड हॉरर-कॉमेडी फिल्म भूत बांग्ला का एक शानदार फर्स्ट-लुक मोशन पोस्टर रिलीज़ किया है। एक्टर ने अपने कैरेक्टर की एक दिलचस्प झलक शेयर की, जिससे फैंस में तुरंत एक्साइटमेंट फैल गई। मोशन पोस्टर में अक्षय एक ड्रामैटिक तांत्रिक जैसे अवतार में दिख रहे हैं, जो उनके हाल के ऑन-स्क्रीन पर्सनैलिटी से एक अलग बदलाव दिखाता है। एक डरावने, बारीक नक्काशी वाले सिंहासन पर बिना शर्ट के बैठे, जिस पर राक्षसी चेहरे बने हैं। उन्होंने काला सनग्लासेस और रुद्राक्ष की कई मालाएं पहनी हुई हैं। साथ ही चीखते हुए माला पकड़े हुए है और उनका मुंह खुला हुआ है। यह द्श्य फिल्म के हॉरर-कॉमेडी टोन का इशारा देता है। पोस्टर के साथ एक मज़ेदार कैप्शन था जिसमें लिखा था दस को देंगे दस-तक, इंतज़ार करो तब तक।

अक्षय कुमार ने यह भी कन्फर्म किया कि फिल्म भूत बांग्ला की रिलीज़ डेट भी बदल दी गई है। पहले यह फिल्म 15 मई को रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन अब यह सिनेमाघरों में पहले 10 अप्रैल 2026 को आएगी। फिल्म भूत बांग्ला में अक्षय कुमार और डायरेक्टर प्रियदर्शन लगभग 16 साल बाद एक साथ काम कर रहे हैं। दोनों ने आखिरी बार 2010 में फिल्म खट्टा मीठा में साथ काम किया था। फिल्म में तब्बू, परेश रावल, राजपाल यादव, वामिका गब्बी और जाने-माने एक्टर असरानी जैसे बड़े कलाकार हैं। बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड के एक डिवीजन, बालाजी मोशन पिक्चर्स द्वारा केप ऑफ गुड फिल्म्स के साथ मिलकर पेश की गई भूत बांग्ला को अक्षय कुमार, शोभा कपूर और एकता आर कपूर ने प्रोड्यूस किया है।