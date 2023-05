Alia Bhatt ने किया बाजीराव की मस्तानी को कॉपी, भड़के ट्रोलर्स ने सुनाई खरी खोटी

Alia Bhatt copied Deepika: बॉलीवुड फेमस एक्ट्रेस आलिया भट्ट (Alia Bhatt) इन दिनों दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) की ड्रेसेस को कॉपी करने को लेकर खासा ट्रोल हो रही हैं. जहां एक ओर मेट गाला (Met Gala) में अपने डेब्यू पर आलिया पर उनका लुक दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) से कॉपी होने का इल्जाम लगाकर उन्हें ट्रोल किया जा रहा था.

वहीं दूसरी ओर अब फिर आलिया दीपिका के कान्स लुक को कॉपी करने पर ट्रोलर्स के निशाने पर हैं. दोनों के फैंस सोशल मीडिया पर एक्ट्रेसेस को लेकर बहस कर रहे हैं.

हाल ही में सोशल मीडिया पर दीपिका पादुकोण के एक फैन ने आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण का एक पिक्चर शेयर किया है. जिसमें दोनों ही एक्ट्रेस सेम ड्रेस में नजर आ रही हैं.

alia bhatt is never beating the ‘she’s trying to be deepika padukone’ allegations i fear and we’re here for it pic.twitter.com/vHFPva9Zcf

