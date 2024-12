इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज एसके यादव ने मुसलमानों को बताया ‘कठमुल्ला’, भड़के ओवैसी ने पूछा- अल्पसंख्यकों को कैसे मिलेगा न्याय?

नई दिल्ली। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के मौजूदा जज जस्टिस शेखर कुमार यादव (Judge Shekhar Kumar Yadav) ने विश्व हिंदू परिषद (VHP) के एक कार्यक्रम में समान नागरिक संहिता (UCC) समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने कई विवादित बयान भी दिए। जस्टिस एसके यादव (Justice SK Yadav) ने अपने बयान के दौरान मुस्लिम समुदाय के लिए ‘कठमुल्ला’ शब्द का इस्तेमाल किया। उनके इस बयान की काफी आलोचना की जा रही है।

