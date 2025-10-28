  1. हिन्दी समाचार
  2. सेहत
  3. Almonds in winter : सर्दियों में बादाम के पोषक तत्व स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद , त्वचा को करता है मॉइस्चराइज

Almonds in winter : सर्दियों में बादाम के पोषक तत्व स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद , त्वचा को करता है मॉइस्चराइज

सर्दियों में बादाम सेहत के लिए रामबाण माना जाता है। स्वादिष्ट बादाम के पोषक तत्व स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Almonds in winter : सर्दियों में बादाम सेहत के लिए रामबाण माना जाता है। स्वादिष्ट बादाम के पोषक तत्व स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। बादाम विटामिन ई, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फाइबर, प्रोटीन और स्वस्थ वसा से भरपूर होते हैं। इसके अनेक फायदे सर्दियों के मौसम में स्वास्थ्य को मिलते है।अध्ययन के अनुसार,इसमें मौजूद Nutrients एंटी-एजिंग कारक के रूप में काम करते हैं।

पढ़ें :- Health care : नींबू के छिलके में छिपा है सेहत का खजाना , मिलते हैं जादुई फायदे

त्वचा की नमी बनाए रखने के लिए इसमें पाए जाने वाले विटामिन ई और फैटी एसिड रूखी सर्दियों की त्वचा को नम और चमकदार बनाए रखने में मदद करते हैं।

बादाम में पाए जाने वाले कैल्शियम और मैग्नीशियम हड्डियों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं।

बादाम का नियमित सेवन त्वचा और बालों के लिए तो फायदेमंद है ही साथ ही साथ् इम्यून सिस्टम को राइट टाइम रखता है।

बादाम का तेल मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड से भरपूर होता है , जो बालों को पराबैंगनी विकिरण से बचाता है।  बाल चमकदार, मजबूत और आकर्षक दिखते है।

पढ़ें :- Winter Superfoods : सर्दियों की सुपरफूड मूंगफली एनर्जी बढ़ाती है , फायदे जान लेंगे तो  रोज खाएंगे

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Almonds in winter : सर्दियों में बादाम के पोषक तत्व स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद , त्वचा को करता है मॉइस्चराइज

Almonds in winter : सर्दियों में बादाम के पोषक तत्व स्वास्थ्य के...

Health care : नींबू के छिलके में छिपा है सेहत का खजाना , मिलते हैं जादुई फायदे

Health care : नींबू के छिलके में छिपा है सेहत का खजाना...

Winter Superfoods : सर्दियों की सुपरफूड मूंगफली एनर्जी बढ़ाती है , फायदे जान लेंगे तो  रोज खाएंगे

Winter Superfoods : सर्दियों की सुपरफूड मूंगफली एनर्जी बढ़ाती है , फायदे...

Health Tips : स्मार्टफोन और LED ने बदल डाली नींद की परिभाषा, आधुनिक चकाचौंध से कन्फ्यूज हुए शरीर के प्राकृतिक संकेत

Health Tips : स्मार्टफोन और LED ने बदल डाली नींद की परिभाषा,...

Health care:आपकी किडनी को 'चुपचाप' तबाह कर रही हैं ये 8 टेस्टी ड्रिंक्स, आज ही करें डाइट से बाहर

Health care:आपकी किडनी को 'चुपचाप' तबाह कर रही हैं ये 8 टेस्टी...

Alert! प्लास्टिक जार का अचार बना रहा आपको बीमार, डॉक्टर ने बताया खतरे की घंटी

Alert! प्लास्टिक जार का अचार बना रहा आपको बीमार, डॉक्टर ने बताया...