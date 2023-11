अमेरिका ने पूर्व सीरिया में ईरान के हथियार डिपो पर बरसाए बम, 9 लोगों की मौत

US Attack on Syria: अमेरिका (US) ने बुधवार को हमास को समर्थन दे रहे ईरान से जुड़े हथियार डिपो को निशाना बनाया है। ये हथियार डिपो (Weapons Depot), पूर्वी सीरिया (Eastern Syria) में मौजूद हैं, जिन पर अमेरिका ने बम बरसाए हैं। अमेरिका ने अपनी इस कार्रवाई को आत्म रक्षा बताया है। जिसमें ईरान समर्थित समूहों से जुड़े 9 लोग मारे गए हैं।