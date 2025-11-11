Bihar Election: वोटिंग के बीच CM नीतीश-ललन सिंह की गुप्त बैठक! बिहार में सियासी हलचल तेज

Bihar 2nd Phase Polling: बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए के लिए मंगलवार सुबह से मतदान जारी है। जिसमें राज्य के 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इस बीच सीएम नीतीश कुमार मंगलवार सुबह केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के पटना स्थित आवास पर पहुंचे हैं। दोनों नेताओं की अचानक मुलाकात ने बिहार में सियासी हलचल तेज कर दी है।
Bihar 2nd Phase Polling: बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए के लिए मंगलवार सुबह से मतदान जारी है। जिसमें राज्य के 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इस बीच सीएम नीतीश कुमार मंगलवार सुबह केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के पटना स्थित आवास पर पहुंचे हैं। दोनों नेताओं की अचानक मुलाकात ने बिहार में सियासी हलचल तेज कर दी है।
सूत्रों की मानें तो सीएम नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के बीच बिहार चुनाव को लेकर अहम मंत्रणा की जा रही है। यह बैठक ऐसे वक्त में हो रही है, जब विपक्षी महागठबंधन बार-बार दावा कर रहा है कि सीएम नीतीश कुमार को भाजपा साइडलाइन करने की तैयारी में हैं। हालांकि, एनडीए के सीएम कैंडिडेट पर कंफ्यूजन बनाए जाने के बाद भाजपा ने साफ कर दिया कि चुनाव के बाद भी नीतीश कुमार ही सीएम होंगे।
VIDEO | Patna: Bihar CM Nitish Kumar (@NitishKumar) leaves from the residence of Union Minister and JD(U) leader Rajiv Ranjan (Lalan) Singh amid the second phase of the Bihar Assembly elections.#BiharElections2025 #BiharElectionsWithPTI
(Full video available on PTI Videos –… pic.twitter.com/qzpLWrfMyy
— Press Trust of India (@PTI_News) November 11, 2025
पढ़ें :- Bihar Election Voting: बिहार में दोपहर 3 बजे तक 53.77 फीसदी मतदान, बूथों पर अभी भी मतदाताओं की लगी है लाइन
इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने पिछले महीने एक इंटरव्यू में कहा था कि बिहार में एनडीए अभी नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है, और चुनाव नतीजे आने के बाद सभी घटक दलों के नेता और विधायक मिलकर सीएम का चुनाव करेंगे। जिसके बाद एनडीए के सीएम चेहरे को लेकर सस्पेंस पैदा हो गया था। बता दें कि पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ 65 फीसदी से ज्यादा वोटिंग हुई थी और आज मतदान संपन्न होने के बाद 14 नवंबर को चुनाव के नतीजे जारी होंगे।