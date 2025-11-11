  1. हिन्दी समाचार
  2. क्षेत्रीय
  3. Bihar Election: वोटिंग के बीच CM नीतीश-ललन सिंह की गुप्त बैठक! बिहार में सियासी हलचल तेज

Bihar Election: वोटिंग के बीच CM नीतीश-ललन सिंह की गुप्त बैठक! बिहार में सियासी हलचल तेज

Bihar 2nd Phase Polling: बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए के लिए मंगलवार सुबह से मतदान जारी है। जिसमें राज्य के 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इस बीच सीएम नीतीश कुमार मंगलवार सुबह केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के पटना स्थित आवास पर पहुंचे हैं। दोनों नेताओं की अचानक मुलाकात ने बिहार में सियासी हलचल तेज कर दी है। 

By Abhimanyu 
Updated Date

Bihar 2nd Phase Polling: बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए के लिए मंगलवार सुबह से मतदान जारी है। जिसमें राज्य के 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इस बीच सीएम नीतीश कुमार मंगलवार सुबह केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के पटना स्थित आवास पर पहुंचे हैं। दोनों नेताओं की अचानक मुलाकात ने बिहार में सियासी हलचल तेज कर दी है।

पढ़ें :- Bihar Chunav 2025 : बिहार में पश्चिम चंपारण के 22 गावों ने नहीं किया वोटिंग , सरकार से हैं ये मांगे

सूत्रों की मानें तो सीएम नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के बीच बिहार चुनाव को लेकर अहम मंत्रणा की जा रही है। यह बैठक ऐसे वक्त में हो रही है, जब विपक्षी महागठबंधन बार-बार दावा कर रहा है कि सीएम नीतीश कुमार को भाजपा साइडलाइन करने की तैयारी में हैं। हालांकि, एनडीए के सीएम कैंडिडेट पर कंफ्यूजन बनाए जाने के बाद भाजपा ने साफ कर दिया कि चुनाव के बाद भी नीतीश कुमार ही सीएम होंगे।

इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने पिछले महीने एक इंटरव्यू में कहा था कि बिहार में एनडीए अभी नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है, और चुनाव नतीजे आने के बाद सभी घटक दलों के नेता और विधायक मिलकर सीएम का चुनाव करेंगे। जिसके बाद एनडीए के सीएम चेहरे को लेकर सस्पेंस पैदा हो गया था। बता दें कि पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ 65 फीसदी से ज्यादा वोटिंग हुई थी और आज मतदान संपन्न होने के बाद 14 नवंबर को चुनाव के नतीजे जारी होंगे।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

बिहार में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ई-रिक्शा से पहुंचे वोट डालने

बिहार में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ई-रिक्शा से पहुंचे वोट डालने

यूपी की MLA पूजा पाल ने वोटर को बांटे पैसे, वीडियो बनाने वाले का मोबाइल छीना और गोली मारने की दी धमकी, राजद ने पूछा कहां है पुलिस और EC?

यूपी की MLA पूजा पाल ने वोटर को बांटे पैसे, वीडियो बनाने...

जितेंद्र का शॉकिंग वीडियो वायरल, फैन्स उनकी सेहत को लेकर हो गए चिंतित

जितेंद्र का शॉकिंग वीडियो वायरल, फैन्स उनकी सेहत को लेकर हो गए...

मतदान प्रतिशत बढ़ता देख सांसद संजय झा ने कहा राज्य में शांति और सुशासन के लिए लोग कर रहे है वोट

मतदान प्रतिशत बढ़ता देख सांसद संजय झा ने कहा राज्य में शांति...

लोकतंत्र की मिसाल : प्रसव के कुछ घंटे बाद महिला सुबह वोट डालने मतदान केंद्र पर पहुंची

लोकतंत्र की मिसाल : प्रसव के कुछ घंटे बाद महिला सुबह वोट...

Delhi Blast: नेपाल की PM सुशीला कार्की और श्रीलंकाई राष्ट्रपति दिसनायके ने दिल्ली ब्लास्ट पर जताया दुख

Delhi Blast: नेपाल की PM सुशीला कार्की और श्रीलंकाई राष्ट्रपति दिसनायके ने...