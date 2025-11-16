बिहार की नई सरकार में NDA के किस दल से होंगे कितने मंत्री, देखें- संभावित फार्मूला

Bihar New Government: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बड़ी जीत के बाद सीएम नीतीश कुमार सोमवार सुबह पहले अपनी सरकार की अंतिम कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके बाद वह राजभवन जाकर राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे। जिससे नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो जाएगा। सूत्रों की मानें तो बुधवार को नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। ऐसे में नई सरकार के मंत्रिमण्डल में किस पार्टी के कितने मंत्री बनेंगे? इसको लेकर चर्चा तेज हो गयी है।

एक निजी समाचार चैनल की रिपोर्ट के अनुसार, बिहार में एनडीए के घटके दलों से मंत्री बनाने के लिए 6 विधायक पर एक मंत्री का फॉर्मूला लागू किया जाएगा। यानी भाजपा, जेडीयू और एलजेपी (आरवी) के 6 विधायक पर एक मंत्री सरकार के मंत्री मंडल में शामिल हो सकता है। ऐसे में भाजपा के कोटे 15 या 16 विधायक मंत्री बनाए जा सकते हैं। जेडीयू 15 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, जबकि एलजेपी के कोटे से तीन विधायकों मंत्रिमण्डल में जगह मिल सकती है। इसके अलावा, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम और जीतनराम मांझी की हम को एक-एक मंत्री पद मिलने की संभावना है।

बता दें कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव के नतीजे शुक्रवार को जारी किए गए थे। जिसमें सत्ताधारी एनडीए गठबंधन ने 202 सीटें जीतकर एक बार फिर सरकार बनाने जा रही है। एनडीए में भाजपा ने 89 सीट, जेडीयू ने 85 सीट, लोजपा (आरवी) ने 19 सीट, हम (एस) ने 5 सीट और आरएलएम ने 4 सीट अपने नाम की। जबकि इंडिया गठबंधन 34 सीटें ही जीत सका। आरजेडी ने 25 सीट, कांग्रेस ने 6 सीट, भाकपा (माले) लिबरेशन ने 2 सीट और माकपा ने 1 सीट जीती है। वहीं, एआईएमआईएम ने 5, बसपा और आईआईपी ने एक-एक सीट अपने नाम की।