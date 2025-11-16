  1. हिन्दी समाचार
  2. पर्दाफाश
  3. बिहार की नई सरकार में NDA के किस दल से होंगे कितने मंत्री, देखें- संभावित फार्मूला

बिहार की नई सरकार में NDA के किस दल से होंगे कितने मंत्री, देखें- संभावित फार्मूला

Bihar New Government: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बड़ी जीत के बाद सीएम नीतीश कुमार सोमवार सुबह पहले अपनी सरकार की अंतिम कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके बाद वह राजभवन जाकर राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे। जिससे नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो जाएगा। सूत्रों की मानें तो बुधवार को नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। ऐसे में नई सरकार के मंत्रिमण्डल में किस पार्टी के कितने मंत्री बनेंगे? इसको लेकर चर्चा तेज हो गयी है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Bihar New Government: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बड़ी जीत के बाद सीएम नीतीश कुमार सोमवार सुबह पहले अपनी सरकार की अंतिम कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके बाद वह राजभवन जाकर राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे। जिससे नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो जाएगा। सूत्रों की मानें तो बुधवार को नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। ऐसे में नई सरकार के मंत्रिमण्डल में किस पार्टी के कितने मंत्री बनेंगे? इसको लेकर चर्चा तेज हो गयी है।

पढ़ें :- चुनावी नतीजों पर पुष्पम प्रिया ने उठाए सवाल, कहा-BJP उम्मीदवार के काउंटिंग एजेंट हतप्रभ थे कि जहां से कभी वोट नहीं आया वहां वोट कैसे आ रहा?

एक निजी समाचार चैनल की रिपोर्ट के अनुसार, बिहार में एनडीए के घटके दलों से मंत्री बनाने के लिए 6 विधायक पर एक मंत्री का फॉर्मूला लागू किया जाएगा। यानी भाजपा, जेडीयू और एलजेपी (आरवी) के 6 विधायक पर एक मंत्री सरकार के मंत्री मंडल में शामिल हो सकता है। ऐसे में भाजपा के कोटे 15 या 16 विधायक मंत्री बनाए जा सकते हैं। जेडीयू 15 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, जबकि एलजेपी के कोटे से तीन विधायकों मंत्रिमण्डल में जगह मिल सकती है। इसके अलावा, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम और जीतनराम मांझी की हम को एक-एक मंत्री पद मिलने की संभावना है।

बता दें कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव के नतीजे शुक्रवार को जारी किए गए थे। जिसमें सत्ताधारी एनडीए गठबंधन ने 202 सीटें जीतकर एक बार फिर सरकार बनाने जा रही है। एनडीए में भाजपा ने 89 सीट, जेडीयू ने 85 सीट, लोजपा (आरवी) ने 19 सीट, हम (एस) ने 5 सीट और आरएलएम ने 4 सीट अपने नाम की। जबकि इंडिया गठबंधन 34 सीटें ही जीत सका। आरजेडी ने 25 सीट, कांग्रेस ने 6 सीट, भाकपा (माले) लिबरेशन ने 2 सीट और माकपा ने 1 सीट जीती है। वहीं, एआईएमआईएम ने 5, बसपा और आईआईपी ने एक-एक सीट अपने नाम की।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

अल-फलाह विश्वविद्यालय की होनी चाहिए जांच- विनोद बंसल प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद

अल-फलाह विश्वविद्यालय की होनी चाहिए जांच- विनोद बंसल प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद

IND vs PAK: आज एशिया कप राइजिंग स्टार्स में भारत-पाकिस्तान की होगी भिड़ंत; जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

IND vs PAK: आज एशिया कप राइजिंग स्टार्स में भारत-पाकिस्तान की होगी...

WTC Points Table Update: साउथ अफ्रीका की भारत में 15 साल बाद टेस्ट जीत से डब्ल्यूटीसी पॉइंट्स टेबल में बड़ा उलटफेर

WTC Points Table Update: साउथ अफ्रीका की भारत में 15 साल बाद...

VIDEO-मऊ का विशाल सिंह हुआ ‘लव जिहाद’ का शिकार, सुनैना परवीन ने जबरन धर्मांतरण कर करवा दिया खतना

VIDEO-मऊ का विशाल सिंह हुआ ‘लव जिहाद’ का शिकार, सुनैना परवीन ने...

कोलकाता टेस्ट में भारत की शर्मनाक हार, साउथ अफ्रीका ने 30 रनों से जीता मैच

कोलकाता टेस्ट में भारत की शर्मनाक हार, साउथ अफ्रीका ने 30 रनों...

VIDEO: बहन रोहणी आचार्य के घर छोड़ने के बाद आगबबूला हुए तेज प्रताप यादव, कहा अब चलेगा सुर्दशन चक्र

VIDEO: बहन रोहणी आचार्य के घर छोड़ने के बाद आगबबूला हुए तेज...