अमिताभ बच्चन और अनुष्का शर्मा को बिना हेलमेट बाइक का सफर पड़ा महंगा,मुंबई ट्रैफिक पुलिस काटा चालान

मुंबई। बॉलीवुड के सितारे आम लोगों के लिए रोल मॉडल माने जाते हैं। यही वजह है कि सेलेब्स की हर हरकत पर लोग पैनी नज़र रखते हैं। पिछले दिनों जब अमिताभ बच्चन और अनुष्का शर्मा बिना हेलमेट के बाइक की सवारी करते दिखाई दिए तो लोग खफा हो गए और मुंबई पुलिस से कार्रवाई की मांग की ।

दोनों ही मामलों में मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई की। ट्विटर पर चालान करने की जानकारी भी दी, लेकिन अनुष्का शर्मा वाले मामले में में 10,500 रुपये का चालान किया गया और अमिताभ बच्चन वाले मामले में 1000 रुपये का ही।

दोनों सितारे का ही बिना हेलमेट पहने सफर करने का मामला था। पर चालान की रकम में कई गुना का फर्क था। तो आईए जानते हैं कि मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने एक का कम और एक का ज्यादा चालान क्यों काटा।

Challan has been issued u/s 129/194(D) of MV ACT along with fine of Rs 1000 & it is been paid by the offender. https://t.co/vfEsPD3G0T pic.twitter.com/bRcpjuWrNR

— Mumbai Traffic Police (@MTPHereToHelp) May 16, 2023