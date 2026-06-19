एक SIT किसी की रिकॉर्ड तोड़ ‘अयोध्या’ यात्राओं की पड़ताल के लिए भी बनानी चाहिए: अखिलेश यादव

लखनऊ। राम मंदिर में चढ़ावे की रकम गबन मामले को लेकर एसआईटी की टीम जांच कर रही है। एसआईटी की टीम लगातार संदिग्धों से पूछताछ कर पूरे मामले से पर्दा उठाने की कोशिश कर रही है। इस बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि, एक SIT किसी की रिकॉर्ड तोड़ ‘अयोध्या’ यात्राओं की पड़ताल के लिए भी बनानी चाहिए।

दरअसल, बीते चार दिनों से एसआईटी अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावे की रकम गबन मामले को लेकर जांच कर रही है। जांच में संदिग्धों से एसआईटी पूछताछ कर रही है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या पहुंचे हैं, जहां उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है।

एक SIT किसी की रिकॉर्ड तोड़ ‘अयोध्या’ यात्राओं की पड़ताल के लिए भी बनानी चाहिए। — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) June 19, 2026

एसआईटी जांच में दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर हमने एसआईटी जांच गठित की है। एसआईटी की जांच दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि इस विषय में कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी या बात न की जाए, जिससे रामभक्तों की भावनाएं आहत हों। यदि किसी के पास कोई Documented Proof है, तो वह कृपया एसआईटी को उपलब्ध करा दे। एसआईटी उसकी जांच करेगी। अगर कोई अपराधी है, वह कोई भी होगा, बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है।