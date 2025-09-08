गौतम बुद्ध पार्क में कब्जे से गुस्से में दलित समुदाय गेट पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू, बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट कर पार्क में हो रहे निर्माण को रोकने की मांग

मुरादाबाद :- मुरादाबाद नगर के काशीराम नगर स्थित गौतम बुद्ध पार्क में नगर निगम द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य और मूल स्वरूप में परिवर्तन के विरोध में सामाजिक संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं. आंदोलनकारियों ने कहा कि “महामानव गौतमगौतम बुद्ध को याद करो, गौतम बुद्ध पार्क को मत बर्बाद करो” इस पुरे मामले का संज्ञान लेटे हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी एक्स पर लिख कर कहा कि गौतम बुद्ध पार्क बहुजन समाज के अनुयायियों की आस्था का स्थल है. लेकिन प्राप्त जानकारी के अनुसार गौतम बुद्ध पार्क में नगर निगम मुरादाबाद द्वारा सीनियर केयर सेन्टर का निर्माण किया जा रहा है जिससे लोगों में रोष व्याप्त है. तथा अशान्ति का माहौल बना है. सरकार सीनियर केयर सेन्टर पर तत्काल रोक लगाये.

मुरादाबाद के सबसे बड़े गौतमबुद्ध पार्क परिसर में नगर निगम द्वारा सीनियर केयर सेंटर बनाये जाने का विरोध शुरू बड़े पैमाने पर शुरू हो गया है. दलित समुदाय से जुड़े लोग पार्क के गेट के बाहर पंडाल लगाकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए है. दलित समुदाय से जुड़े लोगों का आरोप है कि नगर निगम मुरादाबाद जबरदस्ती गौतम बुद्ध पार्क पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है. दरअसल इस पार्क को लेकर बसपा सुप्रीमो ने भी अपने सोशल मीडिया हेंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया है.

दरअसल ये गौतमबुद्ध पार्क बसपा सरकार के दौरान वर्ष 2009 के तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती द्वारा किया गया था. गौतमबुद्ध पार्क बचाओ आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना है कि जब तक नगर निगम इस पार्क से अपना अवैध कब्जा नही हटाता उस समय तक ये धरना चलता रहेगा. धरने पर बैठे दलित समुदाय के लोग इससे खासे गुस्से में है.

बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर लिखकर जताया विरोध:-

बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर लिखकर कर अपना विरोध जताते हुए लिखा उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में प्रसिद्ध मान्यवर श्री कांशीराम जी नगर में स्थित तथागत गौतम बुद्ध पार्क शहर का सबसे लोकप्रिय पार्क है. जो यह बौद्ध धर्म एवं बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर जी व मान्यवर श्री कांशीराम जी एवं विभिन्न वर्गों, विशेषकर बहुजन समाज के अनुयायियों की आस्था का स्थल है. लेकिन प्राप्त जानकारी के अनुसार गौतम बुद्ध पार्क में नगर निगम मुरादाबाद द्वारा सीनियर केयर सेन्टर का निर्माण किया जा रहा है जिससे लोगों में रोष व्याप्त है तथा अशान्ति का माहौल बना है. सरकार सीनियर केयर सेन्टर पर तत्काल रोक लगाये ताकि समाज में शान्ति-व्यवस्था, आपसी भाईचारा का वातावरण बिगड़ने ना पाये.

सुशील कुमार सिंह

मुरादाबाद