नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के भारी हंगामे के बीच ही इस बिल को संशोधनों के साथ पारित कर दिया गया। लोकसभा में ध्वनिमत से पारित हो गया। लोकसभा में मंगलवार को एंटी पेपर लीक बिल (Anti-paper leak bill ) पर चर्चा की शुरुआत हुई थी। इस बिल पर दो दिन चर्चा चली। इस बिल पर 10 घंटे मैराथन चर्चा चली। इसके बाद मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह (Minister Dr. Jitendra Singh) ने बिल पर चर्चा का जवाब दिया और फिर इसे पारित किए जाने के लिए पेश किया। यह बिल ध्वनिमत से पारित हो गया है।