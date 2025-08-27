  1. हिन्दी समाचार
  3. पैरामेडिकल संयुक्त भर्ती की बढ़ी Application डेट, अब 30 अगस्त तक करें आवेदन, 27 सितंबर को होगी परीक्षा

मध्य प्रदेश की सरकार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिये सरकारी नौकरी की बरसात कर दी है। इसके लिये एक भी युवा न छूटने पाये आवेदन की डेट बड़ा दी है।

भोपाल। मध्य प्रदेश की सरकार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिये सरकारी नौकरी की बरसात कर दी है। इसके लिये एक भी युवा न छूटने पाये आवेदन की डेट बड़ा दी है। मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने पैरामेडिकल संयुक्त भर्ती परीक्षा 2025 के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। अब आवेदक 30 अगस्त 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं, फॉर्म में सुधार करने की अंतिम तिथि 2 सितंबर 2025 तय की गई है। बता दें कि पहले आवेदन की आखिरी तारीख 11 अगस्त थी। एमपीईएसबी द्वारा जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, पैरामेडिकल संयुक्त भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन 27 सितंबर 2025 को किया जाएगा।

यह परीक्षा दो शिफ्ट में होगी। पहली शिफ्ट सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आयोजित की जाएगी, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक होगी। इसमें आवेदन करने के लिये आपको इसकी वेबसाइट esb.mp.gov.in जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

इसके आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in में इस आवेदन की सारी जरुरत की जानकारी लेकर अपना अवेदन कर दें। अब इसकी आवेदन की लास्ट डेट 30 अगस्त कर दी गई है। ताकि युवा ज्यादा से ज्यादा आवेदन कर सकें।

