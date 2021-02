केजरीवाल ने किया ऐलान, जल्द दिल्ली में शुरू होंगे नर्सरी एडमिशन

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को ऐलान किया कि जल्द ही दिल्ली में नर्सरी कक्षाओं में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। सीएम केजरीवाल ने ये घोषणा आज दिल्ली सचिवालय में कई प्राइवेट स्कूलों के प्रिंसिपल और प्रबंधन के साथ हुई एक बैठक में की। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि कई स्कूलों में कोरोना को देखते हुए कक्षाएं शुरू कर गई हैं।

Had an interaction with principals and authorities of private schools in Delhi | LIVE https://t.co/6qQ16TGWW5

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) February 2, 2021