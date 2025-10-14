Asafoetida Benefits :  हींग को रसोई का राजा कहा जाता है, जानें आयुर्वेद और ज्योतिष् में हींग के फायदे

भारतीय रसोई में हींग को राजा की पदवी मिली है। हींग का एक कण व्यंजनों का स्वाद अद्भुत बना देता है। आयुर्वेद और ज्योतिष में हींग के अनगिनत फायदे बताए गए है। भोजन पाचन के साथ स्वाद और खुशबू की शक्ति रखने वाला हींग दर्द और सूजन में चमत्कारिक लाभ पहुंचाता है। हींग में कई औषधीय गुण पाए जाते हैं। इसके साथ ही यदि आप चाहें तो इसे गुनगुने पानी में डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हींग मुख्य रूप से ठंडे, शुष्क पहाड़ी क्षेत्रों जैसे कि ईरान, अफगानिस्तान, मध्य एशिया और भारत में हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में पाया जाता है। आइये जानते है हींग के फायदों के बारे में।

आयुर्वेद में हींग के फायदे

रक्तचाप नियंत्रित करे: हींग रक्तचाप को कम करने और रक्त वाहिकाओं को आराम देने में मदद कर सकती है।

रक्त परिसंचरण में सुधार: यह रक्त के थक्के बनने से रोकती है और रक्त परिसंचरण को बेहतर बनाती है।

अन्य लाभ

सूजन और दर्द से राहत: इसके सूजनरोधी गुण गठिया और मांसपेशियों के दर्द से राहत दिलाने में फायदेमंद हो सकते हैं।

ज्योतिष में हींग

नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है

ज्योतिष में, हींग के कई उपाय बताए गए हैं, जिनका उपयोग समस्याओं को दूर करने और सौभाग्य लाने के लिए किया जाता है। इसके कुछ प्रमुख ज्योतिषीय उपयोगों में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना, बाधाओं को हटाना और कर्ज से मुक्ति पाना शामिल है।

कर्ज से मुक्ति के लिए

माना जाता है कि इनकी एक गांठ को पानी में गलाकर उससे स्नान करना चाहिए. ऐसा करने से जल्द ही कर्ज से छुटकारा मिल जाता है. इसके अलावा, कर्ज से मुक्ति के लिए लाल रंग में हींग मिलाकर दान करने से भी कर्ज उतरता है.