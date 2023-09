Asia Cup 2023: एशिया कप में एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच होगी भिड़ंत, जानिए सुपर-4 का शेड्यूल

Asia Cup 2023: एशिया कप 2023 के ग्रुप फेज का समापन होने के बाद अब ये टूर्नामेंट चार टीमों के लिए बचा हुआ है। एशिया कप से अब नेपाल और अफगानिस्तान की टीम बाहर हो गयीं हैं। इन टीमों के बाहर होने के बाद अब सुपर 4 का शेड्यूल सामने आया है, जिसमें सामने आया कि एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच भिड़त होने जा रही है।

हालांकि, इससे पहले हुए मुकाबले में बारिश विलेन बन गयी थी, जिसके कारण ये मैच रद्द हो गया था। हालांकि, फैंस भारत और पाकिस्तान के बीच सुपर 4 में होने वाली भिड़ंत हो लेकर काफी उत्साहित हैं। बता दें कि, सुपर 4 के लिए ग्रुप ए से पाकिस्तान के बाद भारत ने और ग्रुप बी से बांग्लादेश के बाद श्रीलंका ने क्वॉलिफाई किया।

सुपर 4 राउंड रोबिन फॉर्मैट में खेला जाएगा। हर एक टीम को सामने वाली टीम से भिड़ना है। इस तरह सभी टीमें तीन-तीन मैच इस फेज में खेलेंगी। आइए जानते हैं सुपर 4 में कब कौन सी टीम किसके साथ भिड़ेगी….

सुपर 4 मैच का पूरा शेड्यूल

6 सितंबर – पाकिस्तान VS बांग्लादेश, लाहौर

9 सितंबर – श्रीलंका VS बांग्लादेश, कोलंबो

10 सितंबर – भारत VS पाकिस्तान, कोलंबो

12 सितंबर – भारत VS श्रीलंका, कोलंबो

14 सितंबर – पाकिस्तान VS श्रीलंका, कोलंबो

15 सितंबर – भारत VS बांग्लादेश, कोलंबो

17 सितंबर – एशिया कप का फाइनल मुकाबला