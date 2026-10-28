जेल में बने दीयों से जगमगाएगी अयोध्या, दीपोत्सव में कैदियों के हुनर को मिलेगा सम्मान, ‘कालिंदी’ के घी की महकेगी खुशबू

अयोध्या। इस बार रामनगरी अयोध्या में दीपावली के मौके पर एक खास पहल की चर्चा है। यहां जेल में बंद कैदियों के हाथों से तैयार किए गए दीयों का इस्तेमाल दीपोत्सव की रोशनी में किए जाने की योजना है। इसके साथ ही ‘कालिंदी’ ब्रांड के घी की खुशबू भी दीपोत्सव को खास बनाने की तैयारी का हिस्सा बताई जा रही है। यह पहल कैदियों के हुनर को पहचान देने और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के प्रयास के रूप में देखी जा सकती है।

कैदियों की मेहनत से रोशन होंगे दीये

जेलों में बंद कैदियों को अलग-अलग तरह के हुनर सिखाने और उनके पुनर्वास के लिए कई गतिविधियां संचालित की जाती हैं। दीये बनाने जैसे काम कैदियों को रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने के साथ-साथ उनके कौशल विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में मदद कर सकते हैं। मौजूदा समय में उन्नाव जिला कारागार में करीब 821 बंदी और व कैदी हैं। इनमें पांच बंदी को मिट्टी के दीये बनाने में महारत हासिल है। बता दें कि इन बंदियों को पांच हजार दीये तैयार करने का लक्ष्य दिया गया था।

यदि अयोध्या के दीपोत्सव में इन दीयों का इस्तेमाल होता है, तो यह कैदियों की मेहनत को सम्मान देने और उनके बनाए उत्पादों को व्यापक पहचान दिलाने का एक अहम अवसर होगा।

‘कालिंदी’ घी से जुड़ी खास तैयारी

दीपावली के शुभ अवसर पर दीप जलाने में घी का विशेष धार्मिक महत्व है। अयोध्या में ‘कालिंदी’ ब्रांड के घी के इस्तेमाल से जुड़े इस आयोजन की चर्चा भी इसी संदर्भ में हो रही है। हालांकि, घी की आपूर्ति, इस्तेमाल की मात्रा और आयोजन में उसकी आधिकारिक भूमिका के बारे में विस्तृत जानकारी की पुष्टि अभी आवश्यक है।

दीपोत्सव का सामाजिक संदेश

आपको बता दें कि अयोध्या का दीपोत्सव धार्मिक आस्था के साथ-साथ सांस्कृतिक और सामाजिक भागीदारी का भी बड़ा आयोजन बन चुका है। ऐसे आयोजनों में अलग-अलग समुदायों की भागीदारी को बढ़ावा देने से व्यापक सामाजिक संदेश दिया जा सकता है।

इसके अलावा कैदियों द्वारा बनाए गए दीयों का इस्तेमाल उनकी मेहनत को सम्मान देने, हुनर को प्रोत्साहित करने और समाज में दोबारा सकारात्मक पहचान बनाने की दिशा में अहम निर्णय हो सकता है।