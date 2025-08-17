बाबा रामदेव ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां का पैर छूकर किया था प्रणाम,अनोखी दी थी सोरेन को श्रद्धांजलि

  1. हिन्दी समाचार
बाबा रामदेव ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां को प्रणाम कर पैर छूकर पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को दी थी अनोखी श्रद्धांजलिं।

राचीं। बाबा रामदेव ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां को प्रणाम कर पैर छूकर पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को दी थी अनोखी श्रद्धांजलिं। योग गुरु बाबा राम देव वहां सोरेन की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां को पैर छूकर प्रणाम किया। योग गुरु बाबा रामदेव के साथ-साथ गृहमंत्री अमित शाह भी शिबू सोरेन के संस्कार भोज में नमेरा पहुंचे थे।

पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने 4 अगस्त को दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में आखिरी सांस ली थी। उनका अंतिम संस्कार उनके बेटे हेमंत सोरेन ने अपने पैतृक गांव नेमरा में किया था। बाबा रामदेव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के परिवार से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। बाबा रामदेव ने नेमरा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन का पैर छू कर उनको प्रणाम किया। दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी के संस्कार भोज में शामिल होने के लिये बाबा रामदेव नेमरा पहुंचे थे।

